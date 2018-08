Skrb za slovensko manjšino in slovenski jezik v Italiji bo dodatno nagrajena

Denar, ki ga Italija nameni slovenski manjšini, bodo delili po novih merilih

2. avgust 2018 ob 08:10

Trst - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Slovenci v Italiji, ki jim za delo in razvoj narodnostnih ustanov, organizacij in društev po državnem zaščitnem zakonu letno pripada 10 milijonov evrov, pripravljajo nova merila za delitev tega proračunskega denarja.

Posebna delovna skupina članov obeh krovnih organizacij Slovencev v Italiji je posegla v četrt stoletja star sistem delitve državnih prispevkov za narodnostne potrebe, tudi na zahtevo pristojnega člana vlade Furlanije - Julijske krajine v prejšnjem mandatu. V predlogu novega pravilnika merila temeljijo predvsem na ocenjevanju dela prejemnikov teh prispevkov.

S spremembami pa želijo nagraditi najuspešnejše v skrbi za slovenski jezik in kulturo ter narodnostno dediščino v koraku s potrebami sodobnega časa in prostora.

"Tu ne gre za neko kontrolo, bolj gre za to, da se nagradi delo, ki oplemeniti skrb za slovensko manjšino oziroma za slovenski jezik, dediščino, tradicije, za naše okolje. To so izzivi, ki jih postavljajo današnji časi," je povedal član skupine iz vrst Sveta slovenskih organizacij Julijan Čavdek.

Iz Rima so že dobili letošnjih 10 milijonov evrov za potrebe dela paritetnega odbora, za uveljavljanje slovenskega jezika v javnih upravah, za delovanje ustanov in organizacij ter za pomoč rojakom na Videmskem. Ostalo je 961 tisoč evrov, ki jih bodo razdelili na predlog predstavnikov narodne skupnosti.

"Do zdaj je deželna uprava spoštovala to, kar je bilo odločeno v deželni posvetovalni komisiji," je pojasnil Čavdek. Prejemniki državnih prispevkov bodo o drugačni delitvi denarja razpravljali septembra, nov pravilnik pa bo zaživel s prihodnjim koledarskim letom.

Mirjam Muženič, Radio Slovenija