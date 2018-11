Med nagrajenci so še novinarji Večera Blaž Petkovič, portala Siol.net Primož Cirman in Vesna Vuković, STA Lea Udovč, Radia Študent Matej Zwitter ter ekipi oddaje Globus in projekta Dejstva na POP TV. Foto: MMC RTVSLO, Foto Klara Širovnik Dodaj v

Slavko Bobovnik prejel čuvaja za življenjsko delo

Zaključek festivala Naprej/Forward

23. november 2018 ob 21:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

S podelitvijo stanovskih nagrad čuvaj/watchdog se je končal letošnji medijski festival Naprej/Forward, ki ga tradicionalno organizira društvo novinarjev, dobitnik stanovske nagrade za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva je Slavko Bobovnik.

Novinarske nagrade čuvaj/watchdog so nagrade Društva novinarjev Slovenije, ki povezuje skoraj tisoč članov in so jih podelili ob koncu medijskega festivala Naprej/Forward.

V obrazložitvi nagrad je porota zapisala: "Številni predlogi za nagrade utrjujejo spodbudno prepričanje, da je v slovenskem medijskem prostoru veliko odličnih novinarjev in projektov. Vrsta novinarjev svoje delo opravlja odgovorno, profesionalno in verodostojno, zato kljub kritičnim razmeram v medijih ponujajo razlog za optimizem."

Slavko Bobovnik, prejemnik nagrade za življenjski prispevek k slovenskemu novinarstvu, je v slovenskem medijskem prostoru s svojim delom novinarja, televizijskega voditelja in televizijske osebnosti pustil več kot štiri desetletja dolg neizbrisen in globok pečat, je zapisala porota. V svoji karieri je vodil več kot 3.000 osrednjih informativnih oddaj Televizije Slovenija Dnevnika in Odmevov. Bil je voditelj in soavtor številnih predvolilnih soočenj, referendumskih oddaj, intervjujev, humanitarnih oddaj, letnih pregledov in drugih posebnih oddaj. Poroto je prepričal še z vztrajnim iskanjem novih možnosti nagovarjanja gledalcev, spodbujanja demokratičnega dialoga v državi in krepitve vloge odločnih in neodvisnih novinarjev.

Letošnji debitantski nagradi za dosežke mladih novinarjev sta pripadli novinarki STA-ja Lei Udovč in novinarju Radia Študent Mateju Zwitterju. Nagrado za izjemen novinarski dosežek v lanskem letu je DNS podelil novinarju Večera Blažu Petkoviču, ki je razkril, da je največja opozicijska stranka SDS najela posojilo pri podjetnici, neznani pravnici Dijani Đuđić iz Bosne in Hercegovine. Nagrada za izjemen dosežek je šla tudi v roke novinarjema portala Siol.net Primožu Cirmanu in Vesni Vuković ter ekipama oddaje Globus na Televizije Slovenija in projekta Dejstva na POP TV.

Tudi letos so podelili nagradi za posamično fotografijo in reportažo. To sta prejela fotografa Andrej Petelinšek s fotografijo skakalke med skokom v Dravo in Voranc Vogel za serijo fotografij pustovanja v Drežniških Ravnah. Ekipa projekta Naši heroji pa je prejela nagrado za najboljšo multimedijsko zgodbo.

Pohvalo porote za izjemen novinarski dosežek leta 2018 sta prejela Maja Derčar in uredništvo notranjepolitičnega ter gospodarskega programa Radia Slovenija za projekt Preverjamo dejstva.

La. Da.