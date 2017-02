Slovenci v koroško deželno ustavo? Ljudska stranka proti.

Dežela v politični krizi

7. februar 2017 ob 07:39

Celovec - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Ljudska stranka na avstrijskem Koroškem je odstopila od koalicijskega dogovora, da se v prenovljeni deželni ustavi omeni tudi slovenska narodna skupnost.

Da prav kultura neločljivo povezuje in ohranja zavedanje o pripadnosti, morda najbolje vedo Slovenci v zamejstvu in po svetu. Slovenska narodna skupnost na Koroškem ostaja neomajna glede svojih pravic. Avstrijska Koroška je v politični krizi, potem ko je tamkajšnja ljudska stranka odstopila od koalicijskega dogovora, da se v prenovljeni deželni ustavi omeni tudi slovenska narodna skupnost. Vse glasnejše so napovedi predčasnih volitev v deželni zbor.

V koroški ljudski stranki ÖVP tudi po negativnih odzivih v koalicijskih vrstah še vedno ne odstopajo od stališča, da bi omemba slovenske manjšine v koroški deželni ustavi razdelila Korošce. Predsednik stranke Christian Benger je dejal: "Slovenska manjšina na avstrijskem Koroškem je s pravicami in dolžnostmi že v zvezni ustavi in zato ni potrebe, da bi jo zdaj omenjali tudi v deželni ustavi."

V slovenski narodni skupnosti z obžalovanjem gledajo na trenutno dogajanje. Predsednik Sosveta za slovensko narodno skupnost pri uradu zveznega kanclerja na Dunaju Bernard Sadovnik je izjavil: "Nihče ne razume tega dejanja ljudske stranke, ki je dejansko žaljivo za vsakega pripadnika slovenske narodne skupnosti. Predstavljajte si, da nekdo pove, da smo slovensko govoreči Korošci takorekoč nevarni za celovitost te dežele."

Nad predčasnimi parlamentarnimi volitvami, ki se vse bolj pogosto v teh dneh omenjajo na parlamentarnih hodnikih, pa v ljudski stranki niso navdušeni oz. kot poudarja Benger: "Nihče v deželi Koroški nima interesa, da bi bile predčasne volitve."

Vladajoča socialdemokratska stranka zdaj glasove za sprejem reforme ustave išče v opozicijskih vrstah.

Petra Kos Gnamuš, Radio Slovenija