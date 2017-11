Slovenija bo odprla veleposlaništvi v Sofiji in Abu Dabiju

Zunanje ministrstvo napoveduje

23. november 2017 ob 19:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenija bo še letos odprla novi veleposlaništvi v Bolgariji in Združenih arabskih emiratih. Veleposlaništvi v Sofiji in Abu Dabiju naj bi odprli z napotitvijo začasnih odpravnikov poslov.

Postopki za imenovanje veleposlanikov z vsemi pooblastili pa še tečejo, so povedali na ministrstvu za zunanje zadeve. Nova veleposlanika s polnimi pooblastili naj bi v Sofijo in Abu Dabi odšla prihodnje leto.

Z odpiranjem veleposlaništva v Abu Dabiju se tako uresničuje dolgoletna napoved, da Slovenija ob veleposlaništvu s sedežem v Kairu potrebuje še kako veleposlaništvo v arabskem svetu, po možnosti v Perzijskem zalivu.

V pripravi precej kadrovskih menjav

Na ministrstvu so medtem stekle tudi priprave na zamenjave veleposlanikov v prihodnjem letu. Mandat bo leta 2018 potekel vodjem veleposlaništev v Beogradu, Canberri, Kairu, Kijevu, Koebenhavnu, Moskvi, Ottawi in Varšavi.

Veleposlaništvo v Srbiji zdaj vodi Vladimir Gasparič, veleposlanica v Avstraliji je Helena Drnovšek Zorko, v Egiptu pa Tatjana Miškova. Tudi veleposlaništvo v Ukrajini vodi veleposlanica, in sicer Nataša Prah. Veleposlanik na Danskem je Tone Kajzer, v Rusiji pa Primož Šeligo. Veleposlaništvo v Kanadi vodi Marjan Cencen, na Poljskem pa Robert Krmelj.

Kot so še sporočili z MZZ-ja, bo notranji razpis za vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov objavljen predvidoma še ta mesec. Menjava na čelu slovenskih diplomatskih predstavništev pa je potem predvidena nekje v poletju, tako kot so bile npr. izvedene menjave tudi letos. Te so tako za letos že zaključene.

Na ministrstvu so še napovedali, da si bodo prizadevali, da bo imenovanje novih vodij diplomatskih predstavništev potekalo na način, ki bi kar najmanj zmotil delovanje predstavništev.

Slovenija ima trenutno v svetu 37 veleposlaništev, šest stalnih predstavništev pri mednarodnih organizacijah in devet generalnih konzulatov, ki jih načeloma vodijo karierni diplomati.

Poleg tega ima Slovenija še 61 konzulatov. Te lahko vodijo tudi častni konzuli, ki so običajno ugledne osebnosti iz gostujočih držav, ki so na tak ali drugačen način povezane s Slovenijo.