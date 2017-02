Slovenija in Srbija se medsebojno podpirata

Dačića sprejeli še Pahor, Brglez in Cerar

22. februar 2017 ob 14:30

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Odnosi med Slovenijo in Srbijo so dobri, sta na srečanju v Ljubljani potrdila slovenski zunanji minister Karl Erjavec in njegov srbski kolega Ivica Dačić.

Ministra sta med drugim govorila tudi o skupnih interesih in o krepitvi gospodarskega sodelovanja. Slovenija bo v skladu z dogovorom vlad v kratkem v okviru nasledstva dobila nov sveženj arhivskega gradiva, nadaljeval se bo prevzem diplomatsko-konzularnih predstavništev.

Stvari gredo v pozitivno smer

To je po pogovoru z Dačićem na skupni novinarski konferenci povedal slovenski zunanji minister, potem ko sta po njegovih besedah pregledala uresničevanje dogovorov, sprejetih na zadnjem zasedanju vlad Slovenije in Srbije oktobra lani v Srbiji. Dodal je, da gredo glede uresničevanja dogovorjenega "stvari v pozitivno smer".

Dačić je izpostavil pomen tega, da sta državi "v zadnjih letih premaknili z mrtve točke" vprašanje nasledstva in da nadaljujeta reševanje še odprtih zadev.

Trgovinska menjava obsega milijardo dolarjev

Ministra sta izpostavila tudi krepitev gospodarskega sodelovanja. Kot je povedal Erjavec, sta državi lani trgovinsko izmenjavo povečali za 9,4 odstotka, tako da je znašala milijardo evrov. Kljub temu pa še obstaja velik potencial za sodelovanje.

Slovenija podpira Srbijo na poti v EU

Erjavec je Slovenijo označil za trdno partnerico Srbije na poti v EU, pa tudi sodelovanje držav glede kandidatur za mednarodne organizacije. Dačić je pri tem poudaril pomen tega, da se državi medsebojno podpirata tako glede kandidatur v mednarodnih organizacijah kot tudi dvostranskih težav. Pri tem je izpostavil, da ima tudi Srbija s Hrvaško težave pri določitvi meje, in sicer na Donavi. Ministra sta govorila tudi o vprašanju migracij in razmerah v regiji.

Dačića so v okviru uradnega obiska ločeno sprejeli tudi predsednik republike Borut Pahor, predsednik državnega zbora Milan Brglez in premier Miro Cerar.

A. V.