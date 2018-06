Slovenija v tožbo, Plenković bi se raje pogovarjal

Slovenska vlada razpravlja o vsebini tožbe

21. junij 2018 ob 08:08,

zadnji poseg: 21. junij 2018 ob 12:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Hrvaški premier Andrej Plenkovič je napovedal, da bo Hrvaška novi slovenski vladi predlagala dvostransko rešitev mejnega spora, medtem se vlada, ki opravlja tekoče posle, že seznanja z vsebino tožbe proti Hrvaški.

Hrvaški premier Andrej Plenković je na današnji seji hrvaške vlade znova napovedal, da bo Hrvaška Sloveniji predlagala dvostransko rešitev spora o meji na podlagi pravnega okvira, ki so ga slovenski strani predstavili konec lanskega leta. Meni namreč, da bi tako lažje prišli do rešitve spora, kot pa s tožbo Slovenije proti Hrvaški pred Sodiščem EU-ja.

Plenković pozdravil molk komisije

Hrvaški premier je odločitev Evropske komisije, da glede slovenske tožbe ne podpre nobene strani, ocenil za "dobro, pravilno in modro" odločitev, ki daje novo priložnost in odgovornost tako hrvaški kot novi slovenski vladi za nov dialog in reševanje spora o meji. Napovedal je še, da je hrvaška vlada pripravljena Sloveniji ponuditi rešitev vprašanja meje na podlagi idej, ki so jih predstavili konec lanskega leta. "Menimo, da je to veliko boljša pot, tudi po oceni in analizah pravnih strokovnjakov, ki kažejo, da je verjetneje, da bi to prineslo kako rešitev, kot pa pravosodna pot, ki si jo želi Slovenija," je izjavil Plenković.

"Državi več povezuje, kot ločuje"

Plenković je na srečanju s Cerarjem decembra lani v Zagrebu vztrajal, da je arbitražna odločba za Hrvaško neveljavna, ter predlagal pravni okvir, ki bi bil lahko osnova za dvostranski dogovor o meji. Po njegovem predlogu naj bi pripravili poseben protokol za mejo na kopnem in morju ter plovni režim iz Piranskega zaliva v odprto morje. Tega bi določila novoustanovljena skupna mešana komisija. Cerar se s hrvaškim predlogom ni strinjal, temveč je vztrajal, da je dialog mogoč le o uresničevanju arbitražne sodbe iz junija lani.

Plenković pa je takrat vztrajal, da državi soglašata v več kot 90 odstotkih kopenske meje in da sta najbližje rešitvi doslej. Tudi danes je ponovil, da sta Hrvaška in Slovenija prijateljski in sosednji državi, ki ju povezuje veliko več od tega, kar ju ločuje. Vprašanje meje pa po njegovem mnenju ni nekaj, kar bi moralo dnevno obremenjevati oba naroda.

Cerar tožbo Hrvaške prepušča novemu sklicu DZ-ja

Predsednik vlade Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle, je po sestanku s predstavniki parlamentarnih strank v sredo dejal, da bodo odločitev o vložitvi tožbe preverili na seji novega parlamentarnega odbora za zunanjo politiko. Ta se bo lahko sestal šele po ustanovni seji državnega zbora, ki je sklicana za petek.

Cerar je dejal, da med parlamentarnimi strankami obstaja soglasje, da je tožbo treba pripraviti, pa tudi glede glavnih elementov tožbe. "V sedanji situaciji, ko smo tik pred konstituiranjem državnega zbora, sem presodil, da je smiselno opraviti pogovor s predsedniki dosedanjih pa tudi prihodnjih parlamentarnih političnih strank, vendar pa smo vsi skupaj le ugotovili, da bi bilo v pravnem smislu popolnoma korektno, da opravimo še to razpravo na odboru za zunanjo politiko, da torej te faze ne preskočimo, četudi med nami obstaja konsenz o tem, da je treba to tožbo dokončno pripraviti," je Rajki Pervanje za Radio Slovenija povedal Cerar.

Cerar pri tem še vedno upa, da bo vladi uspelo vložiti tožbo do roka, ki si ga je zadala, to je do 10. julija. Slovenijo sicer za vložitev tožbe proti Hrvaški ne priganjajo nobeni roki. A potem ko je Evropska komisija v ponedeljek po izteku trimesečnega roka sporočila, da ne bo podala mnenja glede slovenske tožbe proti Hrvaški v povezavi z njenim neizvajanjem arbitražne razsodbe o meji, je Cerar še isti dan napovedal, da bo Slovenija vložila tožbo sama.

Cerarjeva vlada je sicer že ob začetku postopka pridobila podporo v državnem zboru, da lahko nadaljuje postopek vložitve tožbe, če vlada s polnimi pooblastili še ne bo oblikovana, vendar se je Cerar kljub temu odločil, da odločitev o tem še enkrat preveri tudi pri predsednikih strank v novem sklicu parlamenta, še poroča Radio Slovenija.

