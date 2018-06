Sloveniji 1,2 milijona dolarjev od prodaje nekdanje rezidence SFRJ v New Yorku

Na prodaj še štiri nepremičnine nekdanje SFR Jugoslavije

1. junij 2018 ob 07:36

Ljubljana,New York - MMC RTV SLO

Države naslednice nekdanje Jugoslavije so podpisale pogodbo o skupni prodaji rezidence SFRJ-ja na 730 Park Avenue za 12,1 milijonov, pri čemer bo Slovenija dobila 1,2 milijona.

Na ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ) so prodajo rezidence 17 let po podpisu Sporazuma o vprašanjih nasledstva označili za "velik uspeh držav naslednic", poudarili pa so "prepoznavno aktivno vlogo" Slovenije v procesu delitve diplomatskega premoženja nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije.

Sloveniji v skladu s Sporazumom o vprašanjih nasledstva pripada 14 odstotkov iz naslova prodaje rezidence, vendar bo morala država od kupnine poravnati tudi 14 odstotkov stroškov. Ti so skupaj znašali 3,27 milijona dolarjev, Slovenija pa bo morala plačati okoli 460.000 dolarjev.

Plačevanje stroškov stanovanja je bilo nujno, sicer bi države naslednice izgubile lastništvo nepremičnine, stroške pa je od leta 1992 dalje plačevala Srbija.

Z MZZ-ja so še sporočili, da pri stanovanju ne gre za klasično lastninsko pravico, ampak da je celotna stolpnica v lasti družbe Park 71 Street Corporation, SFRJ pa je imel ustrezno število delnic te družbe. Tako gre za t. i. zadružno stanovanje.

Stanovanje nezasedeno od leta 1992

Stanovanje je bilo nezasedeno vse od leta 1992, ko ga je zapustil zadnji stalni predstavnik SFRJ-ja pri Združenih narodih in je potrebno temeljite obnove.

Na ministrstvu še pravijo, da je bil celoten postopek skupne prodaje "precej zapleten in dolgotrajen". Kot pojasnjujejo, je bilo potrebno veliko usklajevanja med državami naslednicami, agencijo in odvetnikom.

Poleg rezidence nekdanje skupne države v New Yorku naslednice skupaj prodajajo še štiri nepremičnine SFRJ-ja, in sicer nekdanjo misijo v New Yorku, veleposlaništvo v Bonnu in veleposlaništvo oziroma rezidenco v Bernu in Tokiu.

B. V.