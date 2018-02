Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Julie Bishop se je zahvalila, da je lahko kot prva avstralska zunanja ministrica obiskala Slovenijo, a zagotovila, da ne bo zadnja. Foto: BoBo Ena od osrednjih tem pogovora so bili tudi številni Slovenci v Avstraliji, ki jih je kar okoli 20.000. Foto: BoBo VIDEO Avstralska ministrica na... Dodaj v

Slovenijo obiskala avstralska zunanja ministrica

Srečala se je tudi z Židanom in Pahorjem

23. februar 2018 ob 17:04

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zunanji minister Karl Erjavec in njegova avstralska kolegica Julie Bishop sta po srečanju v Ljubljani dejala, da državi povezujejo številne skupne vrednote. Strinjala sta se, da je srečanje prvi korak k poglobitvi odnosov med državama, veliko priložnosti pa vidita tudi na področju gospodarstva.

Erjavec je spomnil, da je gospodarska menjava med državama lani znašala 91 milijonov evrov in da bi si želeli to še povečati. Po obisku gospodarskega ministra Zdravka Počivalška v Avstraliji v začetku februarja sta z Erjavcem ocenila, da obstaja še veliko priložnosti za poglobitev sodelovanja, zlasti na področju zelenih tehnologij.

Bishopova je priznala, da se zdi gospodarsko sodelovanje skromno, a obstaja še veliko potenciala. Izpostavila je, da je Avstralija ena od večjih uvoznic mlečnih izdelkov iz srednje Evrope in da je to tudi eno od potencialnih priložnosti za razvoj gospodarskega sodelovanja.

Pri tem je dodala, da si Avstralija prizadeva za vzpostavitev trgovinskega sporazuma z Evropsko unijo in da je Sloveniji hvaležna za njeno podporo. "Od takšnega dogovora bosta imeli korist tako Avstralija kot Evropska unija," je povedala.

Srečala se je tudi z Avstralci, ki živijo v Sloveniji

Ena od osrednjih tem pogovora so bili tudi številni Slovenci v Avstraliji, ki jih je kar okoli 20.000. "Zelo sem vesel, da je ministrica ocenila, da Slovenci v Avstraliji prispevajo k ugledu in uspehu Avstralije," je dejal Erjavec. Po njegovem mnenju je razumljivo, da v globaliziranem svetu mladi iščejo izzive tudi v Avstraliji. Izrazil pa je upanje, da si bodo tam nabrali izkušnje in se nato vrnili nazaj ter "prispevali k temu, da bo Slovenija tudi na račun izkušenj iz Avstralije bolj uspešna".

Ministrica pa je ocenila, da je Avstralija privlačna država predvsem za mlade Evropejce. "Razumem, da si jih Slovenija nekoč želi nazaj, ampak tega ne morem obljubiti," je dejala v šali in spomnila, da tudi približno milijon Avstralcev živi v tujini. "Upamo, da se bodo vrnili, ampak če so srečni drugod in prispevajo k tej državi, sem zelo ponosna na avstralsko diasporo," je dodala. Bishopova se je med drugim srečala tudi z Avstralci, ki živijo v Sloveniji.



Ministrica se je že zjutraj na tradicionalnem slovenskem zajtrku na Brdu pri Kranju sestala z ministrom za kmetijstvo Dejanom Židanom, ki ji je med drugim predstavil pomen čebelarstva. Avstralija je bila sicer med prvimi državami, ki so podprle slovensko pobudo o razglasitvi svetovnega dneva čebel. Sešla se je tudi s predsednikom republike Borutom Pahorjem.

M. R.