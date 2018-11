Bo aktualni župan Andrej Čas ubranil stolček v slovenjgraški mestni hiši? Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač Mestna občina je v dobrem položaju. V razvrstitvi vseh občin je po kakovosti življenja na 33. mestu, takoj za občinami osrednje Slovenske in Gorenjske regije, prva na Koroškem in 5. med mestnimi občinami, je dejal Andrej Čas. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač Občinska uprava doslej svojih prebivalcev ni preveč upoštevala in to je nekaj, kar se mora in se bo spremenilo, je napovedal Andrej Breznik. Foto: Televizija Slovenija Nedopustno je, da soseda, katera oba plačujeta komunalni prispevek, davke in nadomestilo za stavbno zemljišče, stanujeta 50 metrov narazen, eden ima kanalizacijo drugi pa ne, je prepričan Darko Hlupič. Foto: Televizija Slovenija Vsakodnevno smo priča begu možganov in mladih družin iz občine. Slovenj Gradec izgublja identiteto, ki se je skozi zgodovino rojevala in zaznamovala naš kraj, je odgovoril Tilen Klugler. Foto: Televizija Slovenija Dodaj v

Slovenj Gradec: Kako bi kandidati za županski stolček rešili "hmeljarsko vojno"?

Lokalne volitve 2018 – soočenje mnenj

15. november 2018 ob 12:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za slovenjgraškega župana se bodo prihajajočo nedeljo potegovali štirje kandidati, bo dosedanji župan ubranil stolček? Da bi se občani lažje odločili smo kandidate povprašali o načrtih za prihodnost, "hmeljarski vojni", 3. razvojni osi in koroški regiji.

Za župana se potegujejo:

1. Andrej Čas (60 let), uni. dipl. inž. fizike, (Skupina volivcev)

2. Darko Hlupič (59 let), mesar, (SNS)

3. Tilen Klugler (42 let), dipl. upravni organizator, (Skupina volivcev)

4. Andrej Breznik (59 let), mojster avtoelektrike, (Skupina volivcev)

*Vrstni red kandidatov po zaporednih številkah na glasovnici, v tem vrstnem redu bodo sledili tudi njihovi odgovori na vprašanja.

Kandidatom smo zastavili štiri enaka vprašanja o aktualni problematiki v Slovenj Gradcu - vabljeni k branju.

Kaj je tisto prvo, kar je treba postoriti, ko se bo novi župan usedel na stolček?

Andrej Čas: Mestna občina je v dobrem položaju. V razvrstitvi vseh občin je po kakovosti življenja na 33 mestu, takoj za občinami osrednje Slovenske in Gorenjske regije, prva na Koroškem in 5. med mestnimi občinami. V mandatu smo dosegli odličen standard v družbenih dejavnostih, izboljšali smo komunalno ( ceste, kanalizacija) urejenosti podeželja in mesta. Skupaj z ekipo občinske uprave smo pripravili in utemeljili izjemne projekte za razvojni preboj v naslednjem mandatu, jih validirali v občinskem svetu in zanje zagotovili evropske vire. Prva in najpomembnejša naloga je strokovna in pravočasna izvedba evropskih projektov od katerih sta dva, bazen in stanovanja, že v izvedbeni fazi, saj imata odločbo Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) o finančni podpori.

Darko Hlupič: Prvo je potrebno zaključiti projekte, ki zevajo napol dokončani. Projekte, ki razvajajo naše občane in vnašajo nezadovoljstvo med njih. S tem imam v mislih dokončanje kanalizacijskega omrežja. Nedopustno je, da soseda, katera oba plačujeta komunalni prispevek, davke in nadomestilo za stavbno zemljišče, stanujeta 50 metrov narazen, eden ima kanalizacijo drugi pa ne. S tem delimo občane na prvorazredne in drugorazredne in po nepotrebne vnašamo nezadovoljstvo. To je potrebno takoj odpraviti. Prav tako pa je potrebno dokončati glasbeno šolo ,da bo polno operativna in bo pričela vračati denar v občinsko blagajno.

Tilen Klugler: Slovenj Gradec je obstal na mestu. V mestni občini je premalo možnosti za razvoj in obstanek mladih. Vsakodnevno smo priča begu možganov in mladih družin iz občine. Slovenj Gradec izgublja identiteto, ki se je skozi zgodovino rojevala in zaznamovala naš kraj. Komunikacija z državo je šibka, tako pri ohranjanju državnih regionalnih centrov kot pri zagotavljanju infrastrukture in drugih dejavnosti. Pešamo na razvoju gospodarstva, izgubljamo identiteto gospodarskega in upravnega središča Koroške. Zaskrbljujoče je dejstvo, da so določeni deli občine dejansko pozabljeni, brez osnovnih življenjskih dobrin, kot sta voda in kanalizacija. Mestna občina je zadolžena v višini 5,6 mio evrov za obdobje vse do leta 2029. V novem mandatu se bo potrebno seznaniti s tekočimi projekti in s stanjem na občinski upravi. Velik izziv bo priprava razvojno naravnanega občinskega proračuna. Z veseljem, pa se bom srečal s predstavniki društev, gospodarstveniki, s sveti vaških in četrtnih skupnosti in z ostalimi deležniki.

Andrej Breznik: Občinska uprava doslej svojih prebivalcev ni preveč upoštevala in to je nekaj, kar se mora in se bo spremenilo. Podeželje bi se moralo sorazmerno razvijati s centrom mesta, pa se to na žalost v praksi odvija povsem drugače. Denar, namenjen ponovni obnovitvi mestnega jedra, bi morali pametneje investirati v dvig kvalitete bivanja za vse prebivalce občine, ne samo za strogo mestno jedro. Slovenj Gradec mora biti mesto zdravih in zadovoljnih ljudi, ki se počutijo varno. Nujno je treba znižati količnik za izračun stavbnega nadomestila vsaj na tisto vzdržno raven, ki bo omogočala gospodarski razvoj in odpiranje novih, zahtevnejših delovnih mest. Potem je naša naloga zgraditi mrežni proizvodni inkubator, opremljen z najnovejšo IKT tehnologijo, kjer bodo mladi, katerih velik problem je denar, imeli priložnost svoje poslovne ideje spraviti v realnost. Hkrati pa je treba urediti stanovanjsko problematiko mladih. S tem želimo preprečiti beg možganov in odseljevanje mladih iz Mestne občine. Potem so tukaj še projekti pridobivanja energije iz obnovljivih in neobnovljivih virov za javno dobro. Naj zaključim s tem, da je glas ljudi za nas najpomembnejši, delali bom tako, kot bodo želeli ljudje. In v ta namen imamo že sedaj, v času predvolilne kampanje, odprto elektronsko knjigo pobud.

V Slovenj Gradcu pred volitvami razburjajo hmeljišča, kako boste rešili zagato?

Andrej Čas: V maju 2018 sem podpisal sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta z namenom uvedbe zelenih pasov med kmetijskimi zemljišči in naselji, trenutno se že pripravlja strokovna podlaga. Na ta način bomo enkrat za vselej rešili problematiko približevanja trajnih nasadov strnjenim naseljem. V kolikor pa se po letošnjih meritvah ostankov pesticidov v vrtninah in okoliški zemlji, strah med občani naslednjo sezono vseeno ne bo polegel, bom naročil tudi meritve ostankov fitofarmacevtskih sredstev v zraku, ki so bile letos, kot vsi vemo, na žalost odpovedane.

Darko Hlupič: Kmetje so v našem okolju bili in bodo. Res so se v zadnjih letih usmerili bolj na pridelavo industrijskih rastlin in ne toliko v rastline, ki bi pomenile naše samooskrbo. Na takšen način se pač prilagajajo tržnemu gospodarstvu. Sami se odločajo kaj bodo sadili na svoji zemlji in do tega imajo vso pravico. Res pa je, da moramo z njimi najti kompromis do kod bodo sadili hmelj. Koliko metrov pred naseljem se bodo ustavili. Ta meja mora biti tako daleč ,da ne bodo razvrednotili samih bivalnih enot in ne bo dovoljevala direktnega vpliva škropljenja na prebivalce. Prav tako je potrebno neposredno hmeljarje vključit v dogajanje v občini. Če je to uspelo županu Žalca ne vem zakaj nebi meni. V Žalcu imajo namreč prireditve na katerih hmeljarji aktivno sodelujejo, občani in občina pa ima nekaj od tega. V mislih imam prireditve kot so : imenovanje hmeljarske kraljice, teden piva, navsezadnje pa imajo svetovno znano pivsko fontano.

Tilen Klugler: Hmeljišča razburjajo naše občanke in občane že dlje časa. Ker še vedno ne poznamo vpliva na zdravje ljudi bo potrebna vzpostavitev ustreznega monitoringa. Na podlagi pridobljenih podatkov in ugotovitev stanja bomo s stroko sprejeti ustrezne ukrepe.

Andrej Breznik: Slovenj Gradec mora biti mesto zdravih in zadovoljnih ljudi, ki se počutijo varno. Niti eno življenje ne sme biti zapravljeno na račun kapitala in za to se bom boril z vsemi silami. Obstoječa občinska uprava je gluha za vse prošnje o omejitvi širjenja hmeljišč, še več, do ljudi se obnaša izredno ignorantsko ter posmehljivo in to vse samo zaradi finančne koristi zelo ozke interesne skupine kmetov. Kako lahko 15 kmetov terorizira in ustrahuje 16.000 prebivalcev občine? To je nedopustno! Občina je že v času županovanja g. Zanoškarja sprejela Občinski odlok o prepovedi širjenja hmeljišč. Ta odlok je aktualni župan g. Čas, ki izhaja iz družine z dolgo hmeljarsko tradicijo, gladko preklical. Župan kot predstavnik ljudi mora slišati in zaščititi interese ljudi, ne pa da ščiti lastne finančne interese, ne glede na zdravstvene posledice na ljudeh, živalih in okolju. Nujno je sprejeti občinski odlok o prepovedi hmeljišč v območju mesta in v strnjenih naseljih. Nacionalni inštitut za javno zdravje ob škropljenju hmelja svetuje zapiranje oken, pokrivanje vrtnin, vsaj 5 ur po škropljenju pa ne priporoča aktivnosti na prostem. Obljubljam vam, da se bom zavzemal, da v območju mesta in v bližini strnjenih naselij v letu 2019 ne bodo več sadili hmelja.

Na Koroškem se 3. razvojno os čaka že dolgo, kako načrtujete izkoristiti njen razvojni potencial?

Andrej Čas: Odsek med Velenjem in SG je v fazi pridobivanja dokumentacije za gradbeno dovoljenje. Pričakujemo gradnjo v 2020. Računamo na sočasno kompletno izgradnjo HC do A1, vendar bo že nova povezava do Velenja bistveno izboljšala položaj 450 dnevnim migrantom, kot tudi blagovnim tokovom na tej relaciji. SG bo s HC postal konkurenčnejši in privlačnejši. Iz teh dejstev sledijo moji programski cilji: izboljšati ponudbo mesta, gradnja javnih stanovanj, zagotoviti ponudbo parcel za profitna stanovanja in individualno gradnjo, poslovne cone.

Darko Hlupič: Cestne povezave so neobhodne za razvoj sleherne občine. Slovenj Gradec je bil v razvoju daleč pred recimo občinami Slovenske Konjice, Slovenska Bistrica ali Žalec. Z izgradnjo avtoceste so omenjene občine dobesedno eksplodirale v razvoju. Seveda je tega kriv gospodarski razcvet občine. Z avtocesto pridejo v kraj tudi podjetja in nova delovna mesta. Kaj to pomeni pa vemo. Več denarja v občinski blagajni. Slovenj Gradec bo ob izgradnji avtoceste imel še eno veliko prednost, to pa je bližina meje. Vsekakor nameravam to ob izvolitvi izkoristiti.

Tilen Klugler: Na 3. Razvojno os se čaka predolgo. Mnogo podjetniškega potenciala je bilo na ta račun izgubljenega. Z izgradnjo se bodo povečale nove možnosti in priložnosti za oživitev gospodarstva in s tem zaposlovanja. Mladim bo omogočeno razvijati svoje potenciale in skrbeti za svoje družine, da se te ne bodo izseljevale iz Slovenj Gradca in Koroške.

Andrej Breznik: Hitra cesta je naša razvojna priložnost. Do njenega prihoda pa je treba v občini in celotni regiji še veliko narediti. Delovanje Občinske uprave je potrebno optimizirati, da bo ta delala v dobro ljudi in okolja, torej hitro, strokovno in prijazno do občank in občanov. Zasebnim in poslovnim investitorjem je treba narediti prijazno poslovno okolje, ki bo trajnostno naravnano. To pomeni znižati stavbna nadomestila na vzdržno raven, da bodo podjetja motivirana vlagati v posodobitev proizvodnje in v odpiranje novih programov z visoko dodano vrednostjo. Dodatno je treba urediti nove poslovne cone za potencialne vlagatelje, urediti in posodobiti razpadajočo cestno infrastrukturo, povezati turistične ponudnike v celotni regiji za skupno trženje, prepričati in obdržati mlade, da ostanejo v občini in pomagajo aktivno soustvarjati dogajanje v perspektivni občini, ki bo prijazna mladim, družinam, aktivnemu prebivalstvu in starejšim.

Kako gledate na ustanovitev koroške pokrajine?

Andrej Čas: Projekt regionalizacije mora upoštevati specifiko slovenskega prostora. Pokrajine naj bodo tam, kjer so le te že zdaj naravno oblikovane, zaradi povezanosti prostora in funkcij, geografskih, zgodovinskih in družbenih sorodnosti, kar je v prostoru že rezultiralo v dojemanje lastne pokrajinske identitete. V tem smislu je Koroška ultimativno ena bodočih pokrajin. Od tega kakšne bodo naloge pokrajin, ali bodo na vse prenesene enake naloge, ali pa se bo v prenesenih državnih pristojnostih odražala specifika posameznega prostora, je odvisno število in pot do ustanavljanja le-teh. Mreža mestnih občin že sedaj dokaj dobro pokriva naravne pokrajinske tvorbe, t.i. statistične regije. S takšno, morda dopolnjeno mrežo in s prenosom pristojnosti, ki mestnim občinam pritičejo iz Ustave, bi se slika bodočih pokrajin že jasneje zarisala, pot do regionalizacije pa bi bila najkrajša.

Darko Hlupič: Ustanovitev pokrajin v celoti podpiram. Veliko kompetenc se bo iz države preneslo na pokrajino, kar bi za nas pomenilo lažje in hitrejše odločanje na nivoju občine. Sedaj birokratski mlini v Ljubljani meljejo občani in župan pa čakajo na potrditve ali odločitve. Vsekakor pa bi lahko pod okriljem občine nekatere male ali manjše občine tudi ukinili in s tem pocenili državno / občinsko birokracijo.

Tilen Klugler: Zelo vesel bom, ko bo Slovenija postala razdeljena na pokrajine. Sem mnenja, da bi morale biti pokrajine porazdeljene v Sloveniji po območjih mestnih občin, katere bi tudi morale biti sedež v pokrajinah. Še najbolj pa bi želel, da bi bil tudi način črpanja prilagojen območjem pokrajin in bi se potem takem Slovenija enakomernejše razvijala.

Andrej Breznik: Ustanovitev koroške pokrajine pozdravljam, saj bomo primorani združevati primerljiva dela, ki se sedaj podvajajo v vseh 12 koroških občinah. Nekaj pozitivnih premikov je že bilo narejenih z ustanovitvijo skupnih služb za posamezne občine, vendar je to šele začetek, ki pa že kaže finančne učinke in nižanje stroške dela za posamezno občino. Naučiti se moramo bolje sodelovati in se medsebojno poslušati, upoštevati. Skoraj tradicionalno rivalstvo med Slovenj Gradcem in Ravnami na Koroškem za prevlado v regiji bomo morali v prihodnje popolnoma opustiti in se raje kot tekmovati, naučiti sodelovati.

Gorazd Kosmač