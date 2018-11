Andrej Čas, ki je v prvem krogu precej zaostal za izzivalcem, v drugem krogu pričakuje zmago. Foto: STA Tilnu Kluglerju so do zmage v prvem krogu zmanjkali trije odstotki glasov. Foto: Televizija Slovenija Slovenjgraško staro mestno jedro je tipično srednjeveško mesto z glavno ulico. Ime Gradec je bilo prvič omenjeno leta 1091. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač Dodaj v

Slovenjgraški župan Čas v drugem krogu pričakuje zmago

Sestavo mestnega sveta je označil kot dobro

23. november 2018 ob 14:40

Slovenj Gradec - MMC RTV SLO, STA

Župan Slovenj Gradca Andrej Čas, ki se bo na volitvah 2. decembra v drugem krogu lokalnih volitev pomeril z izzivalcem Tilnom Kluglerjem, meni, da so argumenti na njegovi strani.

Dosedanja volilna kampanja, ki je v Slovenj Gradcu izzivalcu Tilnu Kluglerju v prvem krogu volitev prinesla dobrih 47 odstotkov glasov, se po besedah župana Andreja Časa ni vrtela toliko okoli vsebin, ampak "namišljenih afer", povezanih z zadolževanjem občine, domnevnim hmeljarskim lobijem, kadri in prodajami občinskih zemljišč.

Čas je na današnji novinarski konferenci poudaril, da na dosedanje dogajanje v volilni kampanji, v kateri je bilo veliko podtikanj, odgovarja z dejstvi in argumenti, a da je doslej bilo premalo priložnosti, da bi lahko argumente na soočenjih tudi dobro predstavil. "Številke so na moji strani, na njihovi strani pa meglena zavajanja in neresnični podatki," je dejal Čas.

Izid v prvem krogu volitev za župana ga je presenetil, je priznal danes in izrazil upanje, da bo volilno telo zdaj prepoznalo vsebinske razlike med kandidatoma. In tudi, da bodo volivci prepoznali, da je mestna občina v času njegovega mandata doživela napredek, da je v dobrem stanju in da ima odlične pogoje za nadaljnji razvoj, ki so bili ustvarjeni v tem mandatu.

Dosedanjo kampanjo izzivalca v drugem krogu ocenjuje kot veliko močnejšo, "s prijemi od vrat do vrat in velikimi prireditvami, kjer se potroši veliko denarja", ob tem pa, da je v ozadju "hotelski lobi", za katerega Čas opozarja, da ima veliko poslovnih odnosov z občino.

Slika mestnega sveta je dobra

Glede na že znano zasedbo 25-članskega mestnega sveta je Čas dejal, da je slika mestnega sveta dobra. Meni, da bi lahko s tem občinskim svetom dobro sodeloval.

Do konca kampanje dejavnosti in načrtov z ekipo ne bodo spreminjali. Dejal je, da delajo bolj skromno, se srečujejo z volivci in so dejavni prek družbenih omrežij. Če bo ponovno izvoljen za župana, pa je že napovedal, da bo v novem mandatu izbran nov direktor občinske uprave. Dosedanja direktorica sicer odhaja prihodnje leto v pokoj.

Tako Čas kot Klugler kandidirata s podpisi volivcev, pri tem pa Časa podpira Slovenjgraška lista za mesto in podeželje, Kluglerja pa stranke SD, SMC in DeSUS ter listi Povezujemo za Slovenj Gradec! in Lista Borisa Raja. V prvem krogu sta se za županski stolček potegovala še Andrej Beznik (neodvisni s podporo SDS-a in NSi-ja), ki je prejel dobrih 15 odstotkov glasov, in Darko Hlupič (SNS), ki je dobil nekaj več kot tri odstotke glasov.

G. K.