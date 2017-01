"Slovenska vlada si je izbrala logiko, da bo totalitarna, pretkana in poštena"

Predlagani zakon o tujcih sporen tudi pravnim strokovnjakom

20. januar 2017 ob 18:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zakon o tujcih, ki ga je vlada pred kratkim predlagala, je po mnenju udeležencev okrogle mize na ljubljanski pravni fakulteti sporen z različnih pravnih vidikov. Po mnenju nekdanjega ustavnega sodnika Cirila Ribičiča je sporen tudi z vidika ustave.



Po mnenju znanstvene svetnice na Mirovnem inštitutu in predavateljice na ljubljanski fakulteti za družbene vede Mojce Pajnik je novela "nadaljevanje politike kriminalizacije migracij v slovenskem kontekstu" oziroma naslednji korak od povečanja pooblastil vojski in postavitvijo bodeče žice.

Problematično je po mnenju Pajnikove tudi to, da se uzakonjajo "kolektivni izgoni" in zapiranje meja. Novela zakona je v nasprotju z mednarodnimi konvencijami in tudi z dobrimi praksami, ki jih omogočajo obstoječi mehanizmi obravnave prosilcev za azil. "Ocenjujem jo kot primer, ki bi Slovenijo v bistvu postavil kot eno izmed kršilk človekovih pravic. Mislim, da je bila škoda že narejena in da bo na neki način obstala."

Totalitarna, pretkana in poštena vlada

Tudi nekdanji ustavni sodnik in profesor na ljubljanski pravni fakulteti Ciril Ribičič ugotavlja, da je z ustavnopravnih vidikov novela zakona o tujcih sporna. "Če bi se nadaljevalo v smeri tega, kar je pripravila vlada, na glavo postavimo vse tisto, kar smo govorili o varstvu človekovih pravic in načel pravne države v zadnjih 25 letih," meni Ribičič in dodaja, da se je "na srečo pokazalo veliko odpora".

.

Profesor s pravne fakultete Saša Zagorc je mnenja, da si želi tri stvari. Formalno si ne želi razglasiti izrednega stanja, želi si omejiti dostop do mednarodne zaščite, želi pa si tudi, da ne bi prišlo do kršitev ustavnega prava, mednarodnega prava, prava EU-ja ter sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice. "Slovenska vlada si je po mojem mnenju izbrala to logiko, da bo totalitarna, pretkana in poštena," je še dejal Zagorc. Podobno kot cilji so to lastnosti, ki se ne skladajo.

L. L.