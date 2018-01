Slovenska vojska bo dobila 56 novih oklepnikov 4x4 in 8x8

Nabava se bo začela v kratkem

6. januar 2018 ob 11:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ministrstvo za obrambo se pripravlja na nakup 56-ih vojaških oklepnikov 4x4 in 8x8. Po dokončni potrditvi investicijskega programa bodo z nabavo začeli še ta mesec, so pojasnili.

Trenutno po pojasnilih ministrstva za obrambo (Mors) sicer ni objavljeno nobeno javno naročilo za nakup vojaške opreme. So pa v letošnjem in prihodnjem letu med drugim predvidena nekatera večja naročila. Gre za nakup oklepnih vozil 8x8, streliva, orožja, terenskih in kombiniranih vozil, službenih in bojnih uniform, inženirskih delovnih strojev in radijskih naprav.

Investicijski program za nakup oklepnikov 8x8 je očitno že v zaključni fazi, saj naj bi se postopki nabave začeli že v nekaj tednih. Kot so pojasnili na Morsu, je v prvi fazi predviden nakup 56-ih vozil. Za projekt oklepnikov 4x4 pa o količinah in oceni vrednosti v tem trenutku na ministrstvu še ne morejo govoriti.

Je pa Slovenska vojska od novembra bogatejša za 91 novih terenskih vozil znamke Toyota. Kot so pojasnili, nova vozila Toyota land cruiser predstavljajo zamenjavo za iztrošena terenska vozila Mercedes Benz in Puch in se bodo uporabljala za opravljanje obstoječih nalog.

Trije razpisi in revizijski zahtevek

Prvi razpis zanje je ministrstvo objavilo 30. januarja 2016, nanj pa sta se prijavila ljubljanski Autocommerce in avstrijski Achleitner. Ker sta bili obe ponudbi nepopolni, je ministrstvo razpis ponovilo. V drugem razpisu je naročilo že oddalo avstrijskemu ponudniku, a je Autocommerce vložil revizijski zahtevek. Državna revizijska komisija mu je ugodila, saj da je ponudba Achleitnerja nepopolna. Vendar pa je ministrstvo enako ugotovilo tudi za slovenskega ponudnika.

V tretjem razpisu, objavljenem 8. junija predlani, je ministrstvo vendarle oddalo naročilo, saj je revizijska komisija še en zahtevek Autocommerca takrat zavrnila. Tako je ministrstvo 19. decembra 2016 z dobaviteljem Achleitner sklenilo okvirni sporazum za nabavo 70 terenskih vojaških vozil z možnostjo povečanja za dodatnih 30 odstotkov, torej za 91 vozil. Nazadnje je s tremi pozivi naročilo vseh 91 vozil v skupni vrednosti 7,43 milijona evrov z davkom na dodano vrednost in davkom na motorna vozila, so še navedli na Morsu.

G. K.