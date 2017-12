Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Po slovenskih avtocestah vozi 90 odstotkov tujih tovornih vozil. Foto: Pixabay Dodaj v

Slovenske avtoceste že zdaj preobremenjene. Kdaj (in s čim) graditi šestpasovnice?

Bi lahko tovornjaki vozili po odstavnem pasu?

6. december 2017 ob 08:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Obremenitev slovenskega avtocestnega križa se je v zadnjem desetletju izjemno povečala, zato so nekatere avtoceste že dosegle zgornjo mejo prepustnosti in kličejo po izgradnji tretjega prometnega pasu.

Ljubljanska obvoznica in odseki od Ljubljane proti Postojni, Domžalam in Grosuplju dosegajo tudi 70 tisoč vozil na dan in več, kar že zahteva šestpasovnico.

Državni svet je letos na vlado naslovil že dve pobudi, da bi avtoceste nadgradili že pred letom 2030. Naša država je po deležu tujih tovornjakov, ki predstavljajo 90 odstotkov tovornega prometa, rekorderka v Evropi, zato se mora vprašati, čigav problem rešuje, pravi državni svetnik Stevo Ščavničar: "Menim, da bi ta problem morali prenesti na evropski nivo in jim povedati, da smo mi pripravljeni sodelovati pri tem, obenem pa pričakujemo, da ga, če je to njihov problem, tudi oni rešujejo."

Državni svetnik Zoran Božič pritrjuje, da ne smemo biti skromni: "Zadnjič je bil podatek, da smo dobili za projekt drugi tir 200 ali 250 milijonov, Italijani pa so dobili za tretji pas od Portogruara do Palmanove 600 milijonov od Evropske investicijske banke."

Tovorna vozila za odstavni pas preširoka

In kakšne so rešitve? Kratkoročno bi bilo mogoče dovoliti promet po odstavnem pasu, a tu so težave, opozarja Božič: "Pri nas je odstavni pas širok 2,5 metra, kamion pa je širok 2,6 metra, tudi 2,8 metra, tako da ta pas že zaradi širine ne more biti primeren za tovornjake." Tovornjaki so za ta pas tudi pretežki, tako da bi ta ukrep zahteval številna gradbena dela, denimo utrjevanje vozišča in izgradnjo SOS niš.

Promet bo sicer olajšala odstranitev cestninskih postaj in sprememba prometnega režima ponekod na ljubljanski obvoznici. Prav tu je predvidena prva šestpasovnica, in sicer na odseku med Kosezami in Kozarjami, začetek izvedbe je načrtovan za leto 2020. Razširitev celotnega obroča in vpadnih avtocest je naslednji korak, podlage za spremembo državnega prostorskega načrta morajo biti pripravljene prihodnje leto.

Erna Strniša, Radio Slovenija