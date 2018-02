Slovenskemu ribiču 12.000 evrov kazni za ribarjenje v bližini sredinske črte

Ribič je napovedal, da kazni ne bo plačal

1. februar 2018 ob 11:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenski ribiči so dobili prve kazni iz Hrvaške zaradi domnevnega prečkanja sredinske črte v Piranskem zalivu - ribič Silvano Radin je tako dobil šest plačilnih nalogov s po 15.000 kunami kazni.

Radin je v pogovoru za STA pojasnil, da so mu kazen odredili na podlagi kršitve hrvaške meje in zakona o schengenski meji, ker je ribaril v bližini sredinske črte v Piranskem zalivu oz. na hrvaški strani te črte, ki je za Hrvaško tudi meja med državama v Piranskem zalivu. Naloge so mu izdali za ribarjenje 18. decembra, 29. decembra in 3. januarja po dvakrat. Skupaj je torej dobil šest plačilnih nalogov s po 15.000 kunami (skoraj 2000 evrov) kazni, torej v skupni vrednosti skoraj 12.000 evrov.

Radin je napovedal, da kazni ne bo plačal, ampak bo ravnal v skladu s priporočili kmetijskega ministrstva in kontaktiral z odvetniško pisarno Senjak iz Pulja.

Plenković še vedno obžaluje "nepotrebne in enostranske poteze" pri uveljavitvi arbitražne sodbe

Hrvaški premier Andrej Plenković je na seji hrvaške vlade potrdil, da je Hrvaška odgovorila z enakimi ukrepi, kot jih je proti hrvaškim ribičem sprožila Sovenija, oz. da je hrvaška policija poslala vrsto plačilnih nalogov slovenskim ribičem. Ponovil je, da bo hrvaška vlada ščitila državne interese, ozemlje in ribiče. Plenković je obenem znova izrazil obžalovanje glede slovenske "nepotrebne in enostranske poteze" pri uveljavitvi arbitražne sodbe, ki je Hrvaška ne priznava. Ponovil je, da enostranska uveljavitev ni v skladu ne z dobrososedskimi odnosi niti z mednarodnim pravom ter da bodo to pojasnili vsem akterjem v mednarodni skupnosti.

"Slovenija je tista, ki je prenesla meddržavni problem na konkretna življenja dela naših sodržavljanov. Menimo, da gre za enega slabših in najmanj zaželenih scenarijev. To ni dobro. Prizadevali si bomo to vprašanje urediti na ravni vlad," je dejal Plenković.

Medtem se bo hrvaški minister za pravosodje Dražen Bošnjaković popoldne v Umagu srečal s savudrijskimi ribiči. Plenković je dejal, da se bodo natančno dogovorili o načinih ustrezne pravne pomoči hrvaškim ribičem, da ne bodo zaradi slovenskih plačilnih nalogov v slabšem položaju. Hrvaški mediji so poročali, da sta savudrijski ribič Diego Makovac in njegova soproga dobila še pet plačilnih nalogov iz Slovenije, kar pomeni, da imata skupaj 18 kazni po 500 evrov.

T. K. B.