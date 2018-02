Slovenski in srbski politiki znova sedli za isto mizo, podpisan tudi sporazum o delavcih

Na Brdu pri Kranju že četrto srečanje slovenske in srbske vlade

1. februar 2018 ob 14:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Premierja Slovenije in Srbije Miro Cerar in Ana Brnabić sta po skupni seji vlad omenila odlične odnose med državama, predvsem gospodarske in politične.

V središču pogovorov je bilo gospodarstvo, na področju nasledstva po nekdanjem SFRJ-ju pa so se dogovorili za intenziviranje pogovorov o slovenski kulturni dediščini.

Kot je dejal Cerar na skupni novinarski konferenci s srbsko kolegico na Brdu pri Kranju, so dosegli pomemben dogovor, da bo nadaljevala delo mešana komisija v okviru nasledstva in da bodo ustanovili dve podskupini na področju kulturne dediščine in arhivov.

Cerar je glede kulturne dediščine dejal, da si Slovenija želi predvsem originale 18 slovenskih filmov, ki so v Beogradu (Kekec, Jara gospoda ...). Verjame, da jih bo pridobila, saj so danes "intenzivno zagnali ta proces".

Srbska ministrica je glede tega dejala, da "ni dvoma, da je Kekec slovenski". Meni sicer, da ne gre za zapleteno niti kompleksno vprašanje. V dveh do treh tednih je napovedala konkretne premike, vsaj glede neproblematičnih vprašanj.

Gospodarska menjava ves čas narašča

Gospodarske odnose sta premierja označila kot odlične, saj je lani gospodarska menjava, ki ves čas narašča, dosegla rekordne skoraj 1,3 milijarde evrov, pri tem pa poudarila tudi pomen obojestranskih naložb. Nakazala sta še odprte priložnosti za krepitev sodelovanja na več področjih, tudi turizma, varovanja okolja in energetike. Konstruktivno se tudi dogovarjajo o skupnih nastopih na tretjih trgih, med drugim na Kitajskem, je dejala Ana Brnabić.

Ponovil je, da bo Slovenija še naprej trdno podpirala evropsko perspektivo Srbije, v kateri vidi zagotovilo stabilnosti na Zahodnem Balkanu. Srbska premierka pa je izpostavila pomen regionalnega sodelovanja, v katerem ima pomembno vlogo tudi Slovenija, ki se ji je zahvalila za pomoč in podporo na poti v EU.

Srbskim delavcem večja pravna varnost

Vladi sta podpisali tudi sporazum o zaposlovanju državljanov Srbije v Sloveniji. Sporazum, ki ga je ministrica za delo Anja Kopač Mrak podpisala s srbskim kolegom Zoranom Đorđevićem, bo pripomogel k večji pravni varnosti srbskih delavcev migrantov. Med drugim so v sporazumu določeni pogoji zaposlovanja, postopki za izdajo dovoljenja za vstop na slovenski trg dela in dolžnosti delodajalcev do delavcev migrantov.

Državljani Srbije so po številu zaposlitev v Sloveniji na drugem mestu, za državljani BiH-a, s katerimi je Slovenija sporazum o zaposlovanju že podpisala. Izkušnje po podpisu sporazuma z BiH-om so zelo dobre, saj se je bistveno izboljšal način zaposlovanja delavcev migrantov v Sloveniji ter v veliki meri prispeval k njihovi večji pravni varnosti, saj je prekinil sporno ravnanje slovenskih delodajalcev, pravijo na ministrstvu za delo.

Zaposlujejo pa se lahko tisti državljani Srbije, ki so že na voljo na trgu dela v Srbiji. Odstopanje od tega splošnega pravila je omogočeno tistim visokostrokovnim delavcem migrantom, ki jih bodo delodajalci želeli zaposliti in jih za to delo tudi primerno plačati. Sezonski delavci, ki bodo v Sloveniji zaposleni, se bodo praviloma morali vrniti v državo izvora, razen če bi želeli nadaljevati zaposlitev pri istem delodajalcu, pri katerem so opravljali že sezonsko zaposlitev.

S protokolom bo natančneje določen postopek izbire kandidatov in način sodelovanja med pristojnimi organi držav pogodbenic. Delavcu migrantu se bo izdalo dovoljenje za obdobje treh let. Delodajalci morajo za prvo leto zaposlitve z delavcem migrantom skleniti pogodbo o zaposlitvi najmanj za eno leto. Delodajalec ima tudi možnost uvedbe poskusnega dela.

Po prvem letu se delavcu migrantu na podlagi dovoljenja omogoči prost dostop do trga dela, saj delavec migrant po enem letu ne bo več vezan na enega delodajalca in si bo lahko poiskal boljšo zaposlitev, še pravijo na ministrstvu.

T. H.