SLS: Na volitve z močno in pomlajeno ekipo

Verjamejo, da bodo prestopili parlamentarni prag

26. april 2018 ob 15:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

SLS se na parlamentarne volitve odpravlja s 84 kandidati, v stranki verjamejo, da bodo z vrednotami "varno, lokalno in gospodarno" prepričali volivce in prestopili parlamentarni prag.

SLS-u je v nekaj dneh uspelo zbrati dovolj podpisov volivcev, da bodo začeli vlagati kandidature na upravnih enotah, je na predstavitvi kandidatne liste povedal predsednik stranke Marko Zidanšek, ki bo kandidiral v volilnem okraju Šmarje pri Jelšah. Na volitve gredo z volilnim programom, ki temelji na zavezah "sobivamo varno, znamo gospodarno in delujemo lokalno".

Stranke oziroma liste, ki želijo sodelovati v predvolilnih oddajah in spletni klepetalnici RTV Slovenija, morajo za to izraziti pisni interes - rok za prijave se izteče ta četrtek, 26. aprila, opolnoči. Zamudniki ne bodo mogli sodelovati. Podrobnejši pogoji za sodelovanje, seznam in datumi predvolilnih oddaj so v Pravilih, objavljenih na naši spletni strani.

.

Zidanšek verjame, da se bo SLS vrnil v parlament, saj se po njegovi oceni "pogreša kot zagovornica lokalnih interesov, decentralizacije in enako kakovostnega življenja tako v mestih kot na podeželju". V koalicijo bodo vstopili s strankami, s katerimi bodo uskladili svoj program.

Bogovič: SLS spada v državni zbor

V volilnem okraju Krško bo kandidiral tudi evropski poslanec Franc Bogovič, ki je prepričan, da SLS spada v DZ, saj v slovenski politični prostor prinaša politično stabilnost in veliko izkušenih kadrov. Iz evropskega parlamenta bo v slovenski prostor poskusil prinesti več politične kulture, sodelovanja med strankami in strokovnosti. Kot poslanec si bo prizadeval za enakomeren razvoj Slovenije in posodobitev kmetijske politike.

Zastopanost žensk na listi je 43-odstotna, po starosti pa prevladujejo kandidati, stari med 40 in 60 let, najmlajši šteje 19 let. Interese ljudi bodo zastopali posamezniki različnih izobrazbenih in poklicnih profilov. Med njimi so tudi štirje župani in sedem podžupanov.

Pridružila se jim je Zveza za Primorsko

Darja Turk kot podžupanja Celja skozi svoje delo prepoznava težave lokalne skupnosti, ki onemogočajo nadaljnji razvoj. To so po njenih oceni zapletena birokracija, prostorski načrti in povprečnine. Predsednik Nove generacije SLS-a Daniel Valentine, ki bo kandidiral v volilnem okraju Ljubljana Bežigrad II, pa si bo prizadeval za dostopnejša stanovanja in zanesljivejše oblike zaposlitve za mlade.

Zveza za Primorsko je skupno točko z SLS-om našla zlasti na področju decentralizacije, ki se jim zdi nujna za enakomeren razvoj Slovenije, je pojasnila Darinka Kozinc. Kandidirala bo v volilnem okraju Nova Gorica I. Na listi SLS-a bo v okraju Ptuj III kandidirala tudi Suzana Lara Krause, ki se je pomerila tudi v volilni tekmi za predsednika republike.

Sa. J.