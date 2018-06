SLS: V parlamentu bi se moral znova slišati glas podeželja

Poudarili enakomeren razvoj Slovenije

1. junij 2018 ob 16:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nekateri župani in podžupani so na zadnji dan volilne kampanje izrekli podporo Slovenski ljudski stranki (SLS) in poudarili pomen enakomernega razvoja Slovenije.

Župani in podžupani so bili kritični do slabo izkoriščenih možnosti črpanja evropskih sredstev. Poudarili so tudi nujnost zagotavljanja z zakonom določenih sredstev za financiranje občin. Med prednostnimi nalogami, ki bi jih bilo treba po njihovih besedah urediti, je namreč prav sistemsko urejanje področja lokalne samouprave.

Predsednik Kluba županov SLS-a in župan Občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek je poudaril, da je razvoj Slovenije v zadnjih 20 letih temeljil na dobrem delu v občinah.

Župan Občine Litija Franci Rokavec je povedal, da je regionalizacija nujna za hitrejši razvoj Slovenije kot celote. Po njegovem mnenju bi pomenila večjo decentralizacijo in prenos pristojnosti na nižjo raven.

Predsednik Združenja občin Slovenije in župan Občine Pivka Robert Smrdelj je opozoril na slabo izkoriščena evropska sredstva. Zato bi se morali na naslednjo finančno perspektivo pravočasno pripraviti, je dejal.

Podžupanja Mestne občine Celje Darja Turk pa je opozorila, da se iz Ljubljane razporeja več kot 92 odstotkov sredstev.

Podpora SLS-u najmočnejša v lokalnih okoljih

Predsednik SLS-a Marko Zidanšek se je županom in podžupanom SLS-a zahvalil za vso podporo, ki je po njegovih besedah najmočnejša prav v lokalnih okoljih. Izrazil je potrebo, da se v slovenskem parlamentu znova sliši glas slovenskega podeželja, glas lokalnih skupnosti, "saj smo v zadnjih štirih letih pogrešali zastopanje lokalnih interesov v državnem zboru".

Poudaril je, da s terena dobivajo dobre odzive, da se SLS v nedeljo vrača v parlament, "kjer bo poskrbel ne samo za lokalna okolja, ampak ima odgovore tudi na vsa ključna razvojna vprašanja". Vse volivce je povabil, naj gredo v nedeljo na volitve, "ker je to praznik demokracije in ker vsak glas šteje".

Sa. J.