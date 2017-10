SMC ne bo podprl nobenega predsedniškega kandidata

Predsedniške volitve 2017

30. oktober 2017 ob 14:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vodstvo SMC-ja v drugem krogu predsedniških volitev ne more decidirano podpreti nobenega kandidata, so sporočili svojim članom. Pozvali so jih le, naj gredo na volitve.

Pozvali so jih, naj gredo na volitve, pri odločanju pa imajo v zavesti, da je pravi lik predsednika lahko le oseba z visoko moralno avtoriteto, ki uveljavlja demokratične in humane vrednote in funkciji ne jemlje dostojanstva. V vodstvu SMC si, kot so zapisali v sporočilu svojim članom, želijo, da bi kampanja pred drugim krogom volitev, v katerem se bosta pomerila aktualni predsednik republike Borut Pahor in kamniški župan Marjan Šarec, razpravo obeh kandidatov usmerila na tiste vsebine, ki so bistvo predsedniške vloge in funkcije. "To nikakor ni zgolj spretnost nastopanja pred kamerami in zmožnost ugajanja, kot tudi ni izmikanje konkretnim stališčem in iskanje všečnih rešitev za vsako ceno," so pojasnili.

Želijo si, da bi oba kandidata "jasneje odgovorila na dileme velikega dela volilnega telesa, ki se upravičeno sprašuje, komu sploh nameniti glas, da bo ta zares na strani odgovornega, zrelega in zglednega vodenja naše države".

"Ker podpore kandidatom za vrhovno politično funkcijo v naši državi ne razumemo kot svojevrstno igro na srečo in nam preračunljivo zastavljanje glasu ni blizu, je za vas, drago članstvo naše stranke, gotovo razumljivo, da v drugem krogu volitev nobenega od kandidatov ne moremo decidirano podpreti," so navedli.

Ob tem so zapisali, da vedo, bo njihova odločitev težka, "tokrat še posebej". "A verjamemo v vašo razsodnost in zmožnost presoje," so dodali in jih pozvali, da se odpravijo na volišče, saj da neudeležba na volitvah pomeni, da v njihovem imenu glasujejo tisti, ki na volišče pridejo.

"Ko boste odločali o bodočem predsedniku republike, imejte še posebej v zavesti, da je pravi lik predsednika republike lahko le oseba z visoko moralno avtoriteto, ki uveljavlja demokratične in humane vrednote ter predsedniški funkciji ne jemlje dostojanstva. Predsednik države bi morala biti oseba, ki je v preteklosti storila čim več dobrega za Slovenijo ter zna v zahtevnih trenutkih sprejemati tudi težke odločitve in zanje prevzemati odgovornost," so prepričani.

Obenem so v vodstvu pojasnili tudi, da je zanje najboljša kandidatka, Maja Makovec Brenčič, ki jo je stranka podprla v prvem krogu, "ostala zunaj dokončnega odločanja". Makovec Brenčičeva ni bila deležna podpore, kot so ji jo želeli, "je pa odločno zastopala politiko, vrednote in držo, v katere verjamemo in jih ne zamejuje ena politična kampanja", so zapisali.

