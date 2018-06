SMC ob koncu kampanje opominja na zagotovljena sredstva tudi za Maribor

V mariborskem odboru SMC-ja poudarjajo, da so pod vlado SMC-ja stekli številni lokalni projekti

1. junij 2018 ob 18:05

Maribor - MMC RTV SLO, STA

V mariborskem lokalnem odboru stranke SMC so ob zaključku kampanje poudarili, da je vlada v tem mandatu zagotovila več kot 300 milijonov evrov za pomoč dodatnim projektom za Maribor.

Med projekti so v prvi vrsti izpostavili dispečerski center, ki bo skupaj z zagotovljeno helikoptersko nujno medicinsko pomočjo skrbel za vzhodni del Slovenije. Poudarili so tudi, da je stekel razpis za podaljšek ceste Proletarskih brigad–Limbuška, vrednost prvega dela naložbe pa znaša 12 milijonov evrov. Vlada oziroma direkcija za infrastrukturo bo v ta namen prispevala za okoli osem milijonov evrov in s tem med drugim pomagala k izboljšanju prometne varnosti.

Ob tem je objavljen tudi razpis za začetek gradbenih del tirne povezave od obstoječe železniške proge med industrijsko cono v občini Hoče - Slivnica in letališčem Edvarda Rusjana Maribor. Gradnja je predvidena v neposredni bližini postaje Hoče. Prav v času, ko so se končala obnovitvena dela na Tržaški cesti, je tudi že podpisana pogodba za obnovo celotnega vozišča štiripasovnice med Mariborom in Hočami. Dela bodo začeli 26. junija, investicija pa je ocenjena na okoli 900.000 evrov.

Ob tem je že stekel tudi uvodni del projekta gradnje železniškega tira Maribor–Šentilj in obnova glavne mariborske železniške postaje ter postaje na Teznu. Za slednje je skupaj rezerviranih 240 milijonov evrov. Pred dnevi je postala pravnomočna tudi pogodba za gradnjo cestnega podvoza pod železniško progo na Ljubljanski ulici.

V mariborskem SMC-ju pa niso pozabili niti na projekt Magne in poudarili, da se njihove napovedi vendarle uresničujejo. Magna namreč po poročanju medijev že nadaljuje načrte za proizvodnjo avtomobilov v Sloveniji. Druga faza projekta naj bi tako prinesla vsaj še tisoč novih zaposlitev, v stranki pa verjamejo tudi v tretjo fazo.

Luka Lukič