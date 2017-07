SMC se vrača med vodilne stranke

Anketa časopisa Delo

10. julij 2017 ob 08:38

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V julijski javnomnenjski raziskavi časopisa Delo na vrhu lestvice priljubljenosti političnih strank SDS ohranja občutno prednost pred SD-jem, najopaznejši premik pa je vrnitev SMC-ja med prve tri stranke.

Vodilni SDS ima v primerjavi z mesecem prej dobri dve odstotni točki nižjo podporo pri 15,5 odstotka. SD bi dobil 13,1 odstotka. Na tretjem mestu je SMC, katerega priljubljenost se je po dokaj hudem padcu na peto mesto v junijski raziskavi julija skoraj podvojila s petih na dobrih deset odstotkov, po mnenju Dela verjetno zaradi arbitražne razsodbe.

Četrto mesto je prevzela Levica (8,9 odstotka), NSi pa je padel s tretjega mesta na peto (8,4 odstotka). Kljub povečevanju podpore nekoliko zaostaja DeSUS, ki bi ga volilo 4,7 odstotka vprašanih. Med zunajparlamentarnimi strankami je najvišje SNS s 3,7 odstotka, omembe vredno podporo sta dobila še Pozitivna Slovenija (tri odstotke) in Gibanje za otroke in družine (2,9 odstotka).

Višja ocena vladi

Višjo srednjo oceno za delo je prejela tudi vlada - julija pred letom dni je, denimo, dobila oceno 2,23, tokrat pa 2,72. DZ pa je za delo tokrat dobil srednjo oceno 2,66.

Cerarju poskočila podpora

Tudi barometer priljubljenosti politikov potrjuje boljše rezultate za SMC, saj je predsedniku stranke in premierju Miru Cerarju julija ocena najbolj poskočila, kar mu je omogočilo dvig z dna lestvice proti sredini. Podpora je najbolj padla poslanki SDS-a Evi Irgl, ki se skupaj s predsednikom SDS-a Janezom Janšo poslavlja z barometra.

Najbolj priljubljen politik ostaja predsednik države Borut Pahor, ki mu sledita evropska komisarka Violeta Bulc in evropska poslanka Tanja Fajon. Za njimi pa so predsednik DZ-ja Milan Brglez, predsednik SD-ja in kmetijski minister Dejan Židan ter pravosodni minister Goran Klemenčič. Na barometer se vračata predsednik DeSUS-a in zunanji minister Karl Erjavec ter predsednica Zavezništva Alenka Bratušek.

Al. Ma.