SMC želi še pred volitvami spremeniti zakon o strankah

Ukinitev financiranja ni predvidena kot kazen za kršitve zakona

7. februar 2018 ob 13:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanci SMC-ja želijo popraviti zakon o političnih strankah, saj po spremembi leta 2014 strankam ni mogoče izreči kazni, ki bi vsebovala odtegnitev pol- ali enoletnega financiranja. Napako so ugotovili šele ob spornem posojilu SDS-a.

Jani Möderndorfer je pojasnil, da bo s tem predlogom popravili lastne napake. Ob spreminjanju zakona v prejšnjem mandatu leta 2014 so namreč spregledali, da je prišlo do zamenjave nekaterih členov, na katere se določbe o kazni v zakonu nanašajo, zaradi česar zdaj stranki sploh ni mogoče izreči kazni odtegnitve financiranja.

Na napako sta opozorila center nevladnih organizacij in računsko sodišče, in sicer prejšnji mesec, ko je v javnost prišla novica o tem, da je SDS najel posojilo v znesku, ki pomeni neposredno kršitev tega zakona.

"Gre za minoren popravek," je poudaril Möderndorfer, ki ne razume, zakaj na ponedeljkovem kolegiju predlog skrajšanega postopka ni dobil podpore. "Ali gre za neke vrste nerazumevanje, kaj zakon sploh ureja, ali pa gre za izrazito preračunljivo zavlačevanje postopka iz jasnih ciljev, da se spremembe ne uveljavi," je vprašal.

Sprejetje želijo še pred volitvami

Poslanci SMC-ja so s predlogom pohiteli, saj želijo, da bi bil uvrščen na aprilsko sejo državnega zbora, ki bo predvidoma zadnja redna seja v tem mandatu. Prav tako lovijo rok pred volitvami, in sicer pred odprtjem volilnih transakcijskih računov strank, iz katerih si lahko sredstva nakazujejo na redne račune, da bi lahko računsko sodišče sankcioniralo tudi že morebitne kršitve v predvolilnem času. "Če ta sprememba ne bo sprejeta, bodo lahko stranke marsikaj storile, pa za to ne bodo kaznovane," je opozoril Möderndorfer.

Četudi predlog sprememb na kolegiju ni dobil podpore za skrajšani postopek, njegova pot po Möderndorferjevih besedah še ni končana. "Mi bomo šli z zakonom naprej, sam pričakujem, da bodo politične stranke sprevidele, da je to nujno treba narediti še pred volitvami," je dejal in pojasnil, da že usklajuje termine za dogovor z drugimi poslanskimi skupinami.

