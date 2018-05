"Sodelovanje Zelenih in Piratov lahko deluje zaradi skupnih vrednot"

Vodja evropskih Zelenih podprla Piratsko stranko

29. maj 2018 ob 20:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Piratska stranka Slovenije v Ljubljani gosti generalno sekretarko Evropske zelene stranke Mar Garcia Sanz, ki je podprla Piratsko stranko Slovenije, ker imajo skupne vrednote.

V Ljubljano je prišla, da podpre sodelovanje, v katerega Zeleni verjamejo in za katero menijo, da lahko deluje, je dejala. "Deluje pa lahko zaradi skupnih vrednot. Bojujemo se za več transparentnosti, bolj participativno in boljšo demokracijo, za svobodno uporabo medmrežja ter uporabo tehnologij za boljše življenje ljudi," je poudarila.

"To sodelovanje ima veliko skupnih točk. Upamo, da se bo to v Sloveniji materializiralo v nekaj, kar lahko vstopi v institucije ter prinese spremembe v slovenski družbi," je dodala.

Vodja slovenskih Piratov Rok Andree je ob tem povedal, da ta podpora kaže na "odlično sodelovanje, ki ga imamo že več let", in dodal, da so bili Zeleni progresivno gibanje prejšnje generacije, Pirati pa so progresivno gibanje te generacije. "Tako ni čudno, da sodelujemo naprej," je poudaril.

"Izredno me veseli veliko podpore, ki jo prejemamo na terenu in na spletu, ki kaže, da letos gremo Pirati v parlament," je še poudaril. Raziskave sicer kažejo 1,7-odstotno podporo, vendar ankete po mnenju Andreeja zaznavajo predvsem starejše. Če gredo vsi njihovi podporniki volit, ne dvomi, da jim bo uspelo.

G. C.