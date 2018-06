Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V stranki Solidarnost pozivajo vse, ki občutijo to krivico, da pošljejo kontaktne podatke za uvrstitev v kolektivno tožbo. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić Sorodne novice Zadnje soočenje predsednikov strank pred volitvami Solidarnost: "Količniki za določanje pokojnin ustvarjajo drugorazredne državljane" Dodaj v

Solidarnost zaradi pokojnin proti državi napovedala skupinsko tožbo

Količniki za določanje pokojnin "ustvarjajo drugorazredne državljane"

1. junij 2018 ob 15:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Solidarnost je napovedala, da bo proti državi vložila skupinsko tožbo, v kateri bodo zhtevali, da država povrne oškodovancem s krivičnim količnikom nacionalizirani del pokojnine, ki so si jo zaslužili in vplačali v delovni dobi.

Stranka Solidarnost je sicer že večkrat opozorila na po njihovem mnenju neustavno ureditev zakonov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 1 in 2, ker količniki za določanje pokojnin "ustvarjajo drugorazredne državljane". Dodali so, da je bilo več kot 100.000 upokojencem z izračunom izredno nizkih pokojnin in dejansko nacionalizacijo dela njihovih pokojnin odvzeto dostojanstvo in ustavne pravice. S tem pa so kršene ustavne pravice upokojencev, so prepričani.

ZPIZ 1 in 2 sta po njihovem mnenju v nasprotju z ustavnimi določili o socialni državi in z mednarodnimi konvencijami o človekovih pravicah. Zato je stranka vložila tudi pobudo za presojo ustavnosti teh zakonov, k podobnemu so pozvali tudi varuhinjo človekovih pravic.

V napovedani tožbi bodo zahtevali, naj država pri obravnavi upokojencev uporabi enake kriterije, kot so se uporabili v primeru vračanja nacionaliziranega premoženja Cerkvi.

Sa. J.