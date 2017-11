Poudarki Mama deklice si želi ostati v Sloveniji, a možnosti za mednarodno zaščito so majhne Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 10 glasov Ocenite to novico! Sabreen, ki se je pred letom dni rodila na Jesenicah še čaka na odločitev ministrstva za notranje zadeve Foto: Televizija Slovenija Sorodne novice Lakota v Somaliji: Noben otrok ne bi smel biti lačen Vsako sedmo sekundo poročena deklica, mlajša od 15 let Dodaj v

Somalska begunka, ki se je rodila na Jesenicah, po enem letu še čaka na odgovor ministrstva

Sabreen že eno leto prebiva s svojo mamo v azilnem domu

27. november 2017 ob 19:56

Jesenice - MMC RTV SLO, STA

Hči somalske begunke, ki so ji pred letom dni v visoki nosečnosti pomagali domačini v Ratečah, praznuje prvi rojstni dan, medtem ko skupaj z mamo še vedno čakata na odgovor, ali bosta lahko ostali v Sloveniji.



V dobrodelnem društvu UP so organizirali praznovanje prvega rojstnega dne somalske deklice Sabreen, ki se je pred letom dni rodila na Jesenicah, potem ko so domačini pomagali njeni mami Firdews, ki je v visoki nosečnosti pešačila iz Trbiža proti Sloveniji. Mama poudarja, da je zanju v Sloveniji trenutno dobro poskrbljeno, zato upa, da bi lahko ostali v Sloveniji, kjer bi se jima lahko pridružila tudi preostala družina.

Že eno leto čaka na odločitev ministrstva za notranje zadeve glede mednarodne zaščite, za katero je zaprosila. Ob begunskem valu je ministrstvo prednostno obravnavalo begunce z vojnih območij, iz Iraka in Sirije, ker se je ta umiril, pa je predsednica človekoljubnega dobrodelnega društva UP Jesenice Faila Pašić Bišić, ki pomaga Somalki, prepričana, da je že čas, da tudi ona dobi neki odgovor, na podlagi katerega se bodo lahko odločili, kako naprej.

Njuna usoda ostaja negotova

Sicer pa je mama Firdews po besedah Pašić Bišićeve zelo odzivna in socialno aktivirana in ena redkih begunk, ki želi ostati v Sloveniji, saj je Slovenija za begunce praviloma zgolj tranzitna država. Firdews pa si želi ostati v Sloveniji in se združiti z dekličinim očetom ter starejšima sestrama, ki so ostali v Somaliji. A možnosti za dodelitev mednarodne zaščite niso velike, saj lakota ne velja kot zadosten razlog za azil.

"Zavedamo se, da ne moremo reševati na stotine življenj, ampak tukaj imamo zelo konkreten primer enega afriškega begunskega otroka, ki si želi boljšega življenja, in ne vidim ovire, ki bi to onemogočala. Samo malo človečnosti je potrebne," je poudarila Pašić Bišićeva in pojasnila, da bo odločitev ministrstva tista, ki bo potrdila vsa njihova prizadevanja ali pa se jim bo zoperstavila ter bosta deklica in mama deportirani.

