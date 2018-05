Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Osrednja tema tokratnega televizijskega soočenja parlamentarnih strank, ki ga vodi Tanja Gobec, je pravna država. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Soočenje: Kaj pod pojmom pravna država razumejo parlamentarne stranke?

Voditeljica Tanja Gobec

28. maj 2018 ob 19:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Kaj parlamentarne stranke razumejo pod pojmom pravna država, je osrednja tema tokratnega predvolilnega soočenja parlamentarnih strank na Televiziji Slovenija. Govorili bodo med drugim tudi o politični odgovornosti, korupciji in delovanju pravosodja.

Vstopili smo v zadnji teden pred nedeljskimi volitvami, ki je običajno ključen za prepričevanje še neodločenih volivcev, ki jih je po zadnji anketi še vedno slaba četrtina. Kandidati imajo torej le še pet dni časa, da prepričajo volivce; tudi s soočenji. Nocoj ga vodi Tanja Gobec, osrednja tema pa je pravna država. V soočenju tokrat sodelujejo predstavniki parlamentarnih strank, strank, ki imajo poslance bodisi v slovenskem bodisi Evropskem parlamentu.

Odgovarjali bodo na številna pereča vprašanja trenutno aktualnih tem, kot so:

Zakaj nihče ne prevzame politične odgovornosti za izsledke štirih preiskovalnih komisij, ki so to odgovornost odkrile?

Bi sodnikom uvedli uvajalno dobo, preden dobijo trajni mandat?

Kako se spopasti s korupcijo?

Kdo si želi sprememb volilnega sistema?



Vabljeni k ogledu soočenja v živo:

