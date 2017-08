Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 23 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Slavnostni govornik na slovesnosti je bil predsednik Zbora za republiko France Cukjati. Foto: BoBo

Spominska maša v Rovtah

Slavnostni govornik predsednik Zbora za republiko Cukjati

20. avgust 2017 ob 19:42

Logatec - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

V Rovtah v občini Logatec sta bili spominska maša za spravo in slovesnost ob 75. obletnici ustanovitve vaških straž, ki jo je pripravila Nova slovenska zaveza. Zaznamovali so tudi evropski dan spomina na žrtve totalitarnih režimov, ki bo 23. avgusta.

Slavnostni govornik je bil predsednik Zbora za republiko France Cukjati, ki je dejal, da moramo sprejeti resnico o povojnih pobojih, saj zla dejanja komunističnega režima bremenijo tudi sedanje rodove, je poročala TV Slovenija.

Kot je za STA povedala predsednica območnega odbora Nove slovenske zaveze Rovte Judita Treven, so bile Rovte po drugi svetovni vojni eden izmed krajev, ki ga je povojno maščevanje komunističnih oblasti najbolj prizadelo, saj je bilo pobitih okoli 95 odstotkov vseh tamkajšnjih moških, starih med 18 in 50 let. Julija 1942 so bile namreč v Šentjoštu kot odgovor na nasilje komunistov organizirane prve vaške straže, avgusta istega leta pa nato še v Rovtah. Iz vaških straž se je nato razvilo domobranstvo, je pojasnila Trevnova.

