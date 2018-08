Sporazum o partnerstvu z Levico še ni usklajen

7. avgust 2018 ob 08:46,

zadnji poseg: 7. avgust 2018 ob 14:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Peterica strank je na pobudo Levice usklajevala protokol o sodelovanju manjšinske vlade z Levico. Do končnega dogovora še niso prišli.

Vsebinsko je vseh šest strank sporazum o partnerstvu potrdilo že včeraj, danes pa je na pobudo Levice potekalo še usklajevanje na ravni strokovnih skupin okoli oblikovanja protokola o sodelovanju peterice z Levico. Po treh urah je sklep strokovne skupine, "da je bil narejen velik korak k uskladitvi končnega dokumenta, da pa še vedno ostaja nekaj odprtih točk protokola, ki se bodo predvidoma reševale v prihodnjih dneh," so sporočili iz Liste Marjana Šarca.

Predlog sodelovanja, ki ga je napisala Levica, je sicer peterica zavrnila in oblikovala svojega. Največja razhajanja naj bi bila sicer pri določanju načina dela. "V teh pičlih dveh dnevih smo vendarle uspeli vnesti nekatere socialne ukrepe v koalicijsko pogodbo. A pojavlja se tendenca, da bi po naši podpori Marjanu Šarcu za mandatarja - o čemer naše članstvo odloča na referendumu - te socialne ukepe naknadno odstranili. Na to ne moremo pristati. Pri ključnih stvareh še nismo našli konsenza, je pa upanje, da to uredijo v četrtek na pogovoru med predsedniki teh strank," pa je po pogovorih povedala Violeta Tomič iz Levice.

Levica sicer po besedah Luke Mesca ne bo podprla Marjana Šarca za mandatarja, dokler protokol ne bo usklajen in dano zagotovilo, da se ne bo spreminjal.

Čas ni zaveznik nikogar v zgodbi o oblikovanju koalicije, prav veliko manevrskega prostora pred petkom, ko bo potekel drugi krog iskanja mandatarja, nimajo. V ponedeljek bo odločanje poslank in poslancev.

Odgovor na vprašanje, kaj sodelovanje v koaliciji prinaša Socialnim demokratom, bodo popoldne iskali člani predsedstva stranke. Podoben sestanek bo tudi v SMC-ju. Pravijo, da bo padla odločitev o tem, ali je partnerska pogodba sprejemljiva za podporo Šarčevemu mandatarstvu. V SAB-u bodo z dokončnimi odločitvami počakali in o vstopu v koalicijo odločali, ko bo dogovorjeno vse, torej partnerska pogodba, protokol o sodelovanju z Levico in kadrovski razrez. V DeSUS-u pa si bodo čas za vnovičen pogovor vzeli, ko bo Šarec potrjen za mandatarja.

