"Sramotno je, da mnogi še vedno nimajo osnovne plače, ki bi bila enaka vsaj minimalni plači"

Napoved stavke v Vrtcu Ptuj

8. junij 2018 ob 12:48

Ptuj - MMC RTV SLO, STA

Zaposleni v Vrtcu Ptuj za 14. september napovedujejo stavko, za katero v sindikatu VIR upajo, da bo prerasla v splošno zahtevo za dvig najnižjih plač brez dodatkov vsaj na višino zakonsko določene minimalne plače tako v javnem kot zasebnem sektorju.

Sekretarka sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti (VIR) Ana Jakopič je povedala, da zaposleni zahtevajo dvig vseh osnovnih plač, ki so tudi v Vrtcu Ptuj pod zakonsko določeno minimalno plačo, in sicer vsaj na višino minimalne plače.

Zahtevajo izločitev vseh dodatkov iz minimalne plače ter dokončno odpravo plačnih krivic v celotni skupini J. Vanjo sodijo številni najnižje plačani v javnem sektorju, kot so na primer čistilke, hišniki in drugi. Pri tem se mora zvišanje izvesti iz proračuna in ne z zviševanjem doplačila vrtca staršem, zahtevajo.

V sindikatu se po besedah Jakopičeve zavedajo, da plač zaposlenih v vrtcih ni mogoče spreminjati za vsak posamezen vrtec, pač pa le s spremembo plač za vse zaposlene v javni upravi oziroma za vse zaposlene iz skupine J, zato upajo, da bodo zahteve ptujskega vrtca postale zahteve vseh ostalih vrtcev, pa tudi širše zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju.

Kot pravi, bi lahko do stavke prišlo tudi v drugih organizacijah, v katerih ima VIR članstvo, lahko pa pride tudi do stavke v dejavnosti, saj njihove zahteve podpirajo tudi drugi sindikati.

"Sramotno je namreč, da mnogi delavci tudi po 35 letih garaškega dela še vedno nimajo osnovne plače, ki bi bila enaka vsaj minimalni plači. Po letih varčevanja in zdaj celo gospodarske rasti menimo, da je končno napočil čas, ko absolutno ni več izgovorov, da plačilo za opravljeno delo ne bi bilo dostojno za vse delavce, torej brez dodatkov vsaj na višini najmanj minimalne plače," pravi Jakopičeva.

Sindikat je napoved stavke in poziv k zvišanju plač predal tudi ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kjer jih je sprejela državna sekretarka Andreja Barle Lakota. Kot je povedala Jakopičeva, so na sestanku dobili zagotovili, da bodo njihove zahteve prenesli novemu ministru. Na ministrstvu menijo, da je treba zadeve reševati skozi socialni dialog, je še povedala.

G. C.