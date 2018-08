Srbska diaspora: Imamo se za najbolj ogroženo nacijo v Sloveniji

Napovedan nov protest proti slovenskemu pravosodju

22. avgust 2018 ob 12:44,

zadnji poseg: 22. avgust 2018 ob 12:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Ljubljani bo konec tedna potekal nov protest proti slovenskemu pravosodju. Tokrat ga organizira Zveza društev srbske diaspore, ki želi pripraviti tudi predlog zakona, s katerim bi odstranili nestrokovne in skorumpirane sodnike.

Predsednik Socialne stranke Srbov Slovenije (SSSS) in Zveze društev srbske diaspore Saša Gajić je napovedal, da bodo konec tedna, ob tradicionalnih "Veselih dnevih srbske diaspore", potekali protestni shodi pred DZ-jem, vlado, na Prešernovem trgu, kot tudi pred poslopjem notranjega ministrstva in pred sodno palačo na Tavčarjevi.

Povod za protest je po njegovih besedah sodni proces proti mladoletnici, ki se je sprla z vrstnico v šoli, zaradi česar se mora zdaj zagovarjati na ljubljanskem okrožnem sodišču, njenim staršem pa sodnica ni dovolila, da bi bili prisotni pri zaslišanju. Gajić je prepričan, da gre pri tem za nov primer, ki so ga policija, tožilstvo in sodstvo uperili proti Srbom v Sloveniji. Sodišče obravnava verbalni delikt, ki sodi na center za socialno delo, ne pa na policijo in sodišče, meni predsednik srbske diaspore v Sloveniji. Zaradi podobnih primerov in po njegovem mnenju tudi montiranih dokazov, je posledica dejstvo, da naj bi bilo v slovenskih zaporih največ jetnikov srbske narodnosti.

"Imamo se za najbolj ogroženo nacijo v Sloveniji," poudarja Gajić, ki je napovedal, da bodo s pravnimi strokovnjaki pripravili predlog zakona, s katerim bi odstranili nestrokovne in skorumpirane sodnike. Poleg tega je opozoril, da samo albanska in slovenska sodišča zahtevajo, da se morajo osebe na sodišču javno izjasniti, kateri narodnosti pripadajo. "Zakaj morajo sodniki poleg naslova bivališča, imen očeta in matere spraševati še po naciji in nacionalnosti. Kot vemo, je to samo še v Albaniji in Sloveniji. To se mora nehati," je dejal.

Kakšna bo usoda srbske knjižnice?

Srbska diaspora je opozorila tudi na spor z ljubljansko občino (MOL) glede prostorov njihove Knjižnice Vuk Karadžić, ki po Gajićevih besedah poseduje več kot 20.000 knjig. Knjižnica je imela sprva prostore v Šiški na Celovški, ki so jih morali pred tem temeljito obnoviti. MOL je nato, kot pravi Gajić, omenjene prostore prodal, zato so dobili sodno odločbo za izselitev. Po pritožbi na sodišče so za petletno obdobje dobili nadomestne prostore v prostorih stavbe nekdanje občine Bežigrad. Toda v začetku letošnjega leta so dobili odločbo, da bo MOL izselil vse najemnike (omenjena stavba je bila prenesena v državno last in vanjo se bodo, kot je načrtovano, drugo leto preselili uradniki ljubljanske upravne enote).

Kot pravijo na zvezi srbske diaspore, so se prijavili na razpis za nove prostore, vendar z MOL-a niso dobili odgovora, temveč le tožbo, s katero jih želijo izseliti. Proti MOL-u in nekaterim njenim uradnikom, tako Gajić, so vložili nasprotno tožbo, za katero pa sicer ne verjamejo, do bo uspešna. "Z vsako našo pritožbe je seznanjen župan Zoran Janković in dobro ve za celotno zadevo," je še poudaril.

Če se bo morala knjižnica izseliti in zanjo ne bo primernih novih prostorov, so v omenjeni zvezi društev že sprejeli sklep, da bodo vse knjižno gradivo tudi protestno zažgali.

Gregor Cerar