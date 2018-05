Srbski patriarh Irinej na prvem obisku v Sloveniji

Posvetil je ljubljanski kulturno-pastoralni center

20. maj 2018 ob 12:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poglavar srbske pravoslavne cerkve patriarh Irinej se prvič od imenovanja pred osmimi leti mudi v Sloveniji, namen njegovega obiska pa je posvetitev ljubljanskega Kulturno-pastoralnega centra.

Poglavar srbske pravoslavne cerkve patriarh Irinej je v Ljubljani najprej daroval mašo, nato pa zbrane nagovoril pred cerkvijo. Sledila je posvetitev kulturno-pastoralnega centra ob cerkvi sv. Cirila in Metoda na Prešernovi ulici, ki jo je Srbska pravoslavna cerkev v Ljubljani začela graditi junija 2008. Pol milijona evrov za gradnjo je prispevala tudi država.

Patriarh Irinej je ob posvetitvi dejal, da je pravoslavna cerkev v Ljubljani ponos Pravoslavne cerkve in ena od najlepših cerkva, zgrajenih v srbsko-bizantinskem slogu. Posvečena je misijonarjema Cirilu in Metodu, ki ju je imenoval "slovanska apostola".

V nagovoru je izpostavil tudi potrebo po spoštovanju vseh ljudi: "Kajti vsi smo božji ljudje, vsi imamo v sebi isto božjo podobo, zato moramo drug v drugem videti predvsem brata ali sestro. Če bi se tega bolj zavedali, ne bi bilo zločinov nad narodi, ki so se in se še vedno dogajajo," je dejal. Posebej je izpostavil potrebo po spoštovanju ljudi druge vere. "So naši bratje, zato moramo spoštovati vero, ki jo imajo. To sta božja želja in božja zapoved," je dejal več sto vernikom, ki so se zbrali na posvetitvi.

V Kopru bodo zgradili pravoslavno cerkev

Patriarh Irinej si je v petek ob obisku Kopra s tamkajšnjim županom Borisom Popovičem in koprskim parohom Dejanom Mandićem ogledal tudi zemljišče, kjer naj bi predvidoma stala druga pravoslavna cerkev v državi. Izbrana lokacija je zelenica za nakupovalnim centrom Planet Koper, ki je v lasti koprske občine.

Patriarh Irinej je ob robu obiska spomnil tudi na odlične odnose med Slovenijo in Srbijo. "Srbski narod spoštuje Slovenijo, vedno smo si bili blizu in želim si, da tako ostane tudi v prihodnosti. Slovenija je srbskemu narodu vedno predstavljala odličen zgled države z razvojem in napredkom," je po navedbah koprske občine izpostavil patriarh.

Zapleti pri ljubljanski gradnji

Gradnji kulturno-pastoralnega centra v Ljubljani so sicer pred časom botrovali tudi določeni zapleti, med drugim je tožilstvo parohu srbske pravoslavne cerkve Peranu Boškoviću očitalo zlorabo položaja pri opravljanju gospodarske dejavnosti ob gradnji cerkvenega centra, vendar ga je sodišče julija lani obtožb oprostilo.

