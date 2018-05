SŠK: Ljudje naj si vzamejo čas za premislek, v kakšni državi želijo živeti

Glas podpore dajmo strankam, ki se zavzemajo za pravičnost, človekove pravice …

29. maj 2018 ob 14:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

SŠK je pozvala vernika, da se udeležijo državnozborskih volitev, saj je udeležba na volitvah pravica in dolžnost državljanov, če želijo poskrbeti za prihodnost Slovenije. Prav tako so vse katoličane in druge verujoče povabili, naj v teh dneh okrepijo svoje molitve za domovino.

"Svoj glas podpore dajmo tistim strankam in kandidatom, ki se zavzemajo za vrednote pravičnosti, človekovih pravic, solidarnosti z ubogimi, spoštovanja človekovega življenja in zakonske zveze ter vladavine prava za vse ljudi," so zapisali v Slovenski škofovski konferenci (SŠK) in dodali, da je za vsako demokracijo ključno tudi, da politika spoštuje versko svobodo in uredi delovanje verskih skupnosti.

Ljudi so tudi pozvali, naj si v prihodnjih dneh vzamejo čas za premislek, v kakšni državi želijo živeti, katere vrednote naj oblikujejo državo in na katere izzive ter probleme morajo stranke in kandidati odgovoriti.

G. C.