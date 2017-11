SŠK: Trditve, da naj bi zasebno šolstvo z javnoveljavnim programom ogrožalo državno, so neresnične

Katoliška cerkev pojasnjuje svoje stališče glede ustavnih sprememb

30. november 2017 ob 13:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

"DZ ima pravico do spreminjanja ustave, ampak pomemben je tudi namen in ta v tem konkretnem primeru ni demokratičen," je glede spreminjanja ustave zaradi financiranja osnovnih šol povedal ljubljanski nadškof Stanislav Zore.

Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci na novinarski konferenci predstavlja svoje stališče glede spremembe 57. člena Ustave in financiranja zasebnih osnovnih šol.

V zadnjem času v slovenskem političnem prostoru sprejemajo odločitve, ki skušajo obiti odločitve sodišč, kar je skrb vzbujajoče, je dejal ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.

Starši želijo otroke šolati v skladu s svojimi prepričanji, kar jim zagotavlja tudi ustava, je povedal Zore. Težnje po spremembi ustave pri financiranju osnovnih zasebnih šol pa postavlja v kontekst predvolilnega časa in nabiranja političnih točk.

Profesor moralne teologije in direktor Zavoda Antona Martina Slomška Ivan Štuhec je izrazil prepričanje, da so v ozadju poskusa spreminjanja ustave glede financiranja zasebnih šol predvsem motivi ideološke narave, in dodal, da bi moral biti v današnjem času predmet, ki se ukvarja z religijskimi vprašanji, del slehernega šolskega sistema.

Poslanstvo katoliške šole je po njegovem mnenju poudarjanje kulturnega dialoga med različnimi religijskimi skupinami: "Ne verouk, religijski pouk." Zato bi morali nujno najti konsenz, kako umestiti religijska vprašanja v vzgojno-izobraževalni sistem, da pripravimo nove generacije na kultivizacijo.

Nadškof Zore ob tem meni, da bi bile potrebne še nove zasebne šole, tako osnovne, srednje in poklicne, vendar je zaradi trenutnega položaja v državi to nemogoče.

G. C., Tina Hacler