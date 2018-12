Koper in Maribor. Zmagovalci in poraženci. Foto: MMC RTV SLO Nuška Gajšek je postala županja Ptuja. Foto: Televizija Slovenija Drugi krog je prinesel še preostalo četrtino županov, ki še niso bili izvoljeni pred dvema tednoma. Foto: BoBo Dodaj v

V 2. krogu padlo kar nekaj starih županov. Volilni izid v Kopru še ni odločen!

Volilni večer iz minute v minuto

2. december 2018 ob 18:21,

zadnji poseg: 2. december 2018 ob 23:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

V 56 občinah, od tega šestih mestnih občinah, so volivci izbirali župane. Spremljajte dogajanje z nami iz minute v minuto.

Letošnje leto je zaznamovano z volitvami – po predsedniških in parlamentarnih sta zdaj sledila še dva kroga lokalnih volitev. Tokrat so volitve v 56 občinah, ker so izbirali med dvema kandidatoma z največjo podporo iz prvega kroga. Še enkrat so morali na volišča tudi v šestih mestnih občinah: v Mariboru, Kopru, Kranju, na Ptuju, v Slovenj Gradcu in Novi Gorici.

Kakšen bo izid v Kopru?

V Kopru je po podatkih na uradni volilni strani po 99,99 % preštetih glasov zmagal izzivalec dologoletnega župana Borisa Popoviča Aleš Bržan, ki naj bi dobil 52 % glasov. A iz občinske volilne komisije prihajajo drugačne novice: po njihovih podatkih naj bi bila razlika le 12 glasov v prid Bržanu, potem ko so prešteli še glasove s predčasnega glasovanja. V ponedeljek ob 12. uri bodo prišteli glasove, prejete po pošti. Teh naj bi bilo skupaj 50.

Ena županja mestnih občin

Na Ptuju so vse glasove prešteli že v pol ure, volilna udeležba je bila 47,71-odstotna. Nuška Gajšek (SD) je zanesljivo s 66,32 % (6.158 glasov) premagala nekdanjega župana Štefana Čelana (33,68 % ali 3.127 glasov) in postala edina županja mestnih občin.

V Mariboru je slavil Saša Arsenovič (58 % glasov) pred Francem Kanglerjem.

Tesna bitka se je bila za mestno občino Slovenj Gradec – izzivalec Tilen Klugler je dobil dobri 200 glasov več (51 %) in premagal zdajšnjega župana Andreja Časa (48,6 % glasov).

Tudi v Novi Gorici je bilo podobno. Trenutni župan Matej Arčon je v napeti tekmi izgubil – z 51,6 % glasov ali 650 glasovi več je zmagal Klemen Miklavič.

V Kranju je močno slavil Matjaž Rakovec (SD), saj je dobil 68 % glasov. V drugem krogu se je pomeril z Zoranom Stevanovićem.

Izidi v ostalih 50 občinah

V Apačah je bila tekma zelo tesna. Andrej Sever (SDS) je zmagal s 50,75 % (880 glasov) pred Zvonkom Bevkom (neodvisni), ki je dobil 49,25 % ali 854 glasov. Župan Braslovč Branimir Strojanšek je izgubil proti Tomažu Žoharju, ki je dobil 54,4 % glasov. V Bohinju je Jože Sodja dobil višjo podporo volivcev (57 %) kot televizijec Bojan Traven. Ivan Molan je s 54,55 % premagl poslanca SMC-ja Igorja Zorčiča v tekmi za župansko mesto v Brežicah. v Cankovi je Danilo Kacijan s 66,6 % podpore premagal dolgoletnega župana Draga Vogrinčiča. Gašper Uršič je s 56,7 % premagal Stanka Močnika v Cerknem.​ Andrej Kavšek je v Črnomlju prepričljivo s 73 % glasov premagal Majo Kocjan.

Franc Vovk (61 % glasov) je v Dolenjskih Toplicah slavil pred Jožetom Muhičem. Župan Toni Dragar je v Domžalah s 55 % glasov premagal Metoda Marčuna. Tesna bitka je bila v Dornavi med Jankom Mercem (51 % ali 650 glasov) in Rajkom Janžekovičem (SDS), ki je dobil 48,8 % ali 621 glasov. Anton Špeh je v Gornjem Gradu tesno (51,57 % ali 673 glasovi) premagal Stanka Ogradija (48,4 % ali 632 glasov). V Gornji Radgoni je Stanko Rojko (neodvisni) zanesljivo (70,85 %) premagal Dušana Zagorca (SMC).

Sindikalist Marko Funkl je v Hrastniku s 55 % premagal Janija Medveška. Tomaž Vencelj je prepričljivo s 74 % glasov premagal Mirando Groff Ferjančič v Idriji. V Izoli je Danilo Markočič (DeSUS) premagal s 60,8 % glasov Evgenija Komljanca. Opazno višja je bila na Jesenicah podpora Blažu Račiču (64,6 % glasov) pred Tomažem Tomom Mencingerjem (SD). V Lovrencu na Pohorju je Marko Rakovnik s 63,9 % premagal Joška Manfredo (SD).

V Kobaridu je Marko Matajurc z 52,58 % premagal Roberta Kavčiča. Ivan Črnkovič je v Kostelu dobil več kot 66 % podpore in premagal Valentina Južniča. Še ena ženska in menjava na vrhu občine: Tamara Šnofl je s 54,55 % glasov premagala zdajšnjega župana Kungote Igorja Stropnika (SDS). Olga Karba je v Ljutomeru dobila višjo podporo (55,5 %) kot novinar Dejan Karba (SD). Matej Slapar (NSi) je z veliko prednostjo (60,5 %) glasov v Kamniku premagal LMŠ-jevega Igorja Žavbija. Tudi v Lukovici je ženska kandidatka premagala zdajšnjega župana: Olga Vrankar je dobila 57,4 % glasov, Matej Kotnik se poslavlja. Janez Magyar (SDS) je v Lendavi s 54,4 % glasov premagal mladega zgodovinarja Dejana Süča.

Egon Repnik je z 59 % glasov v Miklavžu na Dravskem polju premagal nekdanjega nogometaša Damirja Pekiča. V Moravčah je nekdanji veleposlanik Milan Balažic tesno (51 % ali 1.565 glasov) premagal Martina Rebolja (SD), ki je prejel le 70 glasov manj - 48,8 % ali 1.495 glasov. Ivan Meglič je s 54 % glasov slavil pred Markom Mravljo v Naklu.

Dolgoletni župan in nekdanji poslanec Alojz Sok se poslavlja z županskega mesta v Ormožu. S 55,7 % glasov ga je premagal Danijel Vrbnjak. Tudi v Pesnici se zdajšnji župan Venčeslav Senekovič (SLS) umika. Močno ga je premagal Gregor Žmak (65,6 % glasov).

Đenio Zadković je v Piranu slavil (61,4 %) pred nekdanjim ministrom za zdravje Tomažem Gantarjem. Stari župan Stanislav Kovačič ostaja na vrhu občine Poljčane (53,5 %), Tomažu Kokotu (SDS) ni uspelo. V Radencih je Roman Leljak s 53 % slavil pred Emilom Šmidom (SD). Nova županja v Rušah - Urša Repolusk je s 53,6 % premagala Tomija Prosnika. Tarik Žigon (53,8 %) je v občini Renče-Vogrsko dobil večjo podporo od Rajka Lasiča.

David Škrabar (56,4 %) je v Sežani slavil pred Andrejem Silo. Radko Luzar ostaja na čelu občine Šentjernej, saj je dobil veliko podporo (68,4 %). Protikandidat je bil Franc Hudoklin (DeSUS). Andrej Martin Kostelec (SDS) je v Šentrupertu s 53,5 % glasov premagal prejšnjega župana Ruperta Goleta. Rajko Meserko ostaja župan Šmartna pri Litija, dobil je 54 % glasov pred Milanom Izlakarjem (NSi). Z dobrimi 300 glasovi višjo podporo je v Škofji Loki slavil Tine Radinja, ki ima podporo zdajšnjega župana Mihe Ješeta. Tesen boj je bil z Robertom Strahom (SDS).

Franc Horvat (SLS) je s 68 % podpore slavil v Tišini pred Ivanom Horvatom (NSi). Občani Tržiča so zdajšnjemu županu Borutu Sajovicu izkazali široko podporo, saj je dobil 85,9 % glasov pred Pavlom Ruparjem. V Turnišču je Borut Horvat (SDS) premagal s 56,3 % Stanislava Sobočana (NSi). Zajšnji župan Velikih Lašč Anton Zalkrajšek (SDS) je poražen, z močno podporo 67,4 % glasov je slavil izzivalec Tadej Malovrh. Tudi v Vidmu je bil stari župan Friderik Bračič (SLS) poražen, saj je veliko višjo podporo dobil nekdanji poslanec SDS-a Branko Marinič (60 %). Slavko Vetrih (SLS) ostaja župan Vitanja s 68 % podporo pred Mirkom Polutnikom.

Na Vrhniki je Danijel Cukjati dobil višjo podporo (53,6 %) kot Peter Grabrovšek. Tudi v Žužemberku se je nadaljeval niz porazov starih županov: Franc Škufca je izgubil proti Jožetu Papežu (NSi), ki je prejel 57 % glasov.

V drugem krogu zmagovalec potrebuje vsaj glas več od poraženca. Če bi oba kandidata dobila povsem enako število glasov, kar se sicer do zdaj še ni zgodilo, bi po zakonu o novem županu odločil žreb.

Napake v prvem krogu

Zaradi napak so ponavljali tudi glasovanja za mesta v občinskem svetu. Na enem izmed volišč v občini Rogaška Slatina so morali v prvem krogu predčasno zapreti volišče, ker jim je zmanjkalo glasovnic za občinski svet. Ponovili bodo tudi glasovanje v eni od štirih volilnih enot v občini Ribnica na Pohorju zaradi napake pri predčasnem glasovanju.

A. S.