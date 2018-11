Poudarki Po 1. decembru bo vloge za podaljšanje pravic iz socialnih sredstev avtomatično podaljšal kar CSD Staršem so vrtci v nastali situaciji prišli nasproti z možnostjo delnega plačila pred poračunom. Foto: MMC RTV SLO/Mariša Bizjak VIDEO Zaradi reorganizacije CSD... Dodaj v

Starše zaradi zamujanja CSD-jev čakajo visoke položnice za vrtec

S 1. decembrom ne bo treba vlagati vlog za podaljšanje

28. november 2018 ob 20:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Zaradi reorganizacije in težav z nedelujočim informacijskim sistemom centri za socialno delo zamujajo z izdajanjem odločb o znižanem plačilu vrtca, otroških dodatkih, štipendijah in subvencijah malic.

Številni starši morajo zato plačevati polno ceno vrtca. Na ministrstvu s prvim decembrom že napovedujejo rešitev s pomočjo avtomatiziranega podaljševanja pravic. Med tistimi, ki so morali plačati polno ceno vrtca, je tudi mamica leto dni stare hčerke, ki je vlogo oddala že 14. septembra in, kot pravi, "še danes ni prejela odgovora". Prav zato plačuje polno ceno vrtca, je pa ogorčena, ker je na centru niso seznanili z ničimer. "Plačujem celotno ceno vrtca in ne vem, a bom sploh dobila kdaj ta denar nazaj ali ne."

Na CSD-jih je podobnih, nerešenih vlog za znižano plačilo vrtca, otroške dodatke, štipendije in subvencije malic, ki so prispele samo meseca avgusta, 1.815. Zamude se pojavljajo zaradi nedelujočega sistema in reorganizacije centrov za socialno delo, s čimer so 62 centrov združili v 16. Rok Zupanc iz CSD-ja Zasavje pojasnjuje, da se je morala na novo formirati služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in nastajajo začetne težave.

Spremenjen postopek podaljševanja pravic

A na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve mirijo: "Ti starši, ki zdaj plačujejo polno ceno, bodo po prejetju odločbe upravičeni do poračuna," je poudarila sekretarka Breda Božnik. Ob tem pa so nekaterim ogorčenim staršem, ki še čakajo na odločbo CSD-ja, naproti stopili v vrtcih. Tako je Janja Bogataj iz Skupnosti vrtcev Slovenije dejala, da staršem svetujejo, naj zdaj plačajo "vsaj nekaj, kolikor pač lahko", čemur bo sledil poračun po izdaji odločbe.

Da bi se v prihodnje izognili zamudam pri reševanju vlog, se s 1. decembrom spreminja postopek podaljševanja pravic. Upravičencem – razen tistim, ki bodo vloge oddajali prvič – namreč ne bo treba vlagati vlog za podaljšanje, saj bo to namesto njih samodejno naredil CSD.

Katarina Golob, TV Slovenija