State Department Slovenijo opozarja na težavo pri oskrbi prebežnikov

Težave so tudi pri novinarskem delu in diskriminaciji

4. marec 2017 ob 10:41

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriški State Department v poročilu o položaju človekovih pravic po svetu o Sloveniji večinoma piše pozitivno, a opozarja na stare grehe, kot največjo težavo lani pa navaja zagotavljanje humane obravnave prebežnikov.

Poročilo tako na splošno ugotavlja, da je bila največja težava lani zagotavljanje humane obravnave prebežnikov in prosilcev za azil, ki so skozi Slovenijo odhajali v Avstrijo in naprej v Nemčijo, pri čemer ugotavljajo, da si je vlada prizadevala za urejen tranzit. Omenja pa opozorilo predstavnika Urada visokega komisarja za begunce ZN-a (UNHCR) glede zimske namestitve prebežnikov v šotore in protest v centru za prosilce za azil zaradi počasnega reševanja primerov in pomanjkanja informacij.

Sodni in administrativni zaostanki so še vedno težava, ponekod pa tudi prenapolnjenost zaporov, saj so se zaporniki v Dobu pritožili, da zaradi pomanjkanja osebja oziroma prenapolnjenosti zapora ne morejo opravljati kakšnih del, piše v poročilu.



Pritiski na novinarsko delo

Pri delavskih pravicah State Department opozarja, da nimamo uzakonjene prepovedi diskriminacije zaradi sindikalnega delovanja oz. ni določbe, ki bi zahtevala ponovno zaposlitev delavca, ki je bil zaradi sindikalne dejavnosti odpuščen.

Standardi novinarske etike trpijo, ker je veliko gospodarskih pritiskov in nestandardnih oblik zaposlovanja, novinarji se tudi samocenzurirajo, da bi obdržali delo. Posebej problematično je zaradi velikih pritiskov novinarsko raziskovanje korupcije med lokalnimi uradniki, dodaja.

Družbena diskriminacija Romov, homoseksualcev in transseksualcev

Lani so v prvi polovici leta v Sloveniji našteli 59 primerov spolnega nasilja nad osebami, mlajšimi od 15 let, 300-članska judovska skupnost ponovno poroča o stereotipih, ne pa o nasilju, več težav pa je glede Romov in homoseksualcev oziroma transseksualcev.

Romi živijo brez vode in elektrike, vendar obenem v nezakonitih zgradbah in naseljih, zato jim država tega ne more priskrbeti. Slovenska vlada težave sicer rešuje z dialogom, prihaja pa do pojavov de facto segregacije v šolah. Dodaja še, da se Romi poleg diskriminacije v družbi tako spoprijemajo z občasnim nadlegovanjem kot tudi s težavami pri zaposlovanju, šolanju in življenjskih pogojih.

Glede homoseksualcev oziroma transseksualcev poročilo navaja, da slovenska zakonodaja prepoveduje diskriminacijo zaradi spolne usmerjenosti, a je razširjena družbena diskriminacija. Operacije spola dela le ena ekipa zdravnikov in Slovenci morajo za to v tujino. Približno 50 odstotkov homoseksualcev pa je po anketi iz leta 2014 izjavilo, da so se soočili z nasiljem.

Glede vračanja zaplenjenega premoženja med drugo svetovno vojno ali po njej poročilo omenja primer iz Radencev, kjer da tesne vezi med lokalno upravno enoto in podjetjem Radenska že od leta 1993 preprečujejo tuji družini, da bi prišla do svojega premoženja (toplic).

A. Č.