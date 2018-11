Stavka na ljubljanski upravni enoti: domov ob koncu delovnega časa

UE: Presežek ur so lahko izkoristili

12. november 2018 ob 07:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Zaposleni na okencih upravne enote Ljubljana na Tobačni ulic bodo stavkali. Delovna mesta bodo zapustili ob koncu delovnega časa, to je natanko ob 18. uri.

Zaradi velike gneče, prostorske in kadrovske stiske delavci na delovnem mestu ostajajo tudi po več ur po koncu delovnika. Največja gneča je pred okencem kjer urejajo obrazce za tujce.

"Mi smo postavili en tak neslaven rekord, ko so neke srede v mesecu septembru sodelavke ostale skoraj do 22. ure zvečer," je povedal sindikalist Dragan Stankovič. "Zaskrbljujoče je, da delavci nikoli ne vedo, kdaj bodo ure nastajale. So cel dan nervozni, kaj se bo dogajalo, v končni fazi stranke ne dobijo prave rešitve za njihovo težavo, saj so delavci nenehno pod stresom," pa je dejala sindikalistka Ana Jakopič.

Zaposleni na enoti imajo premakljiv delovni čas, ure so zabeležene in delavci so lahko izkoristili presežek ur. Poleg tega so jim zagotovili izplačilo za povečan obseg dela. Toda dodatne ure niso plačane kot nadure. Načelnik enote Lovro Lončar: "Glejte, o teh zadevah smo imeli s sindikati precej časa razpravo, na kakšen način zadeve urediti. Konec koncev v zvezi s tem imamo tudi inšpekcijski nadzor in bomo videli, kako dejansko to zadevo urediti."

Z ministrstva za javno upravo sporočajo, da bi težave lahko rešili s preusmerjanjem strank, z ustreznim nagrajevanjem delavcev, kot skrajni ukrep predlagajo dnevno kvoto strank. Kako je zdaj? Sindikalist je pojasnil: "Stranke so se navadile, da tudi če pridejo minuto do konca uradnih ur, vedo, da bodo morale biti postrežene, pa ne glede na to, če to za nas zaposlene pomeni delo do desetih zvečer."

Zahteve delavcev so jasne - konec dela vseh okenskih uradnikov ob koncu uradnih ur, oziroma najkasneje ob koncu njihove obvezne delovne prisotnosti. Če se ne dogovorijo, sindikati napovedujejo stopnjevanje sindikalnih aktivnosti, kar bi lahko pomenilo tudi, da bi se delo na okencih popolnoma ustavilo.

Slovenska tiskovna agencija poroča, da stavka ni enodnevna oziroma opozorilna, temveč da bo trajala do preklica.

Urška Valjavec, Radio Slovenija, Al. Ma.