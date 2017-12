Stavka sindikatov javnega sektorja sredi januarja

Sindikati že oblikovali stavkovne odbore

4. december 2017 ob 15:23,

zadnji poseg: 4. december 2017 ob 15:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek, so za sredino januarja napovedali stavko, saj vlada zavrača možnost, da bi se hkrati pogajali o odpravi anomalij na delovnih mestih nad 26. plačnim razredom in o odpravi anomalij zaradi spremembe v vrednotenju zdravniških delovnih mest.

Jakob Počivavšek je ob tem dejal, da v njegovi pogajalski skupini menijo, da je hkratno pogajanje edini način, da se prepreči nastajanje vedno novih anomalij. Zaradi zavračanja vlade o hkratnem pogajanju pa so prejšnji teden zapustili pogajanja, v nekaterih sindikatih, ki jih pogajalska skupina zastopa, pa so že oblikovali stavkovne odbore.

Odločitev vlade za ločena pogajanja je po njihovem prepričanju nerazumna, izrazito kratkovidna in škodljiva. "Zavračanje razumemo kot odločitev vlade, da se dokončno poruši enoten plačni sistem, k čemur je sama že doslej izdatno prispevala in še prispeva s svojimi odločitvami," je ob tem dejal Počivavšek in dodal, da vse skupaj razumejo kot vladno spodbujanje sledenja interesom posameznih vplivnih skupin v javnem sektorju, ki si v ločenih pogajanjih obetajo več.

Da gre za ozke partikularne interese, po njegovih besedah kaže tudi odločitev vladne strani, da pogajanja o odpravi anomalij za zaposlene nad 26. plačnim razredom konča zgolj s sindikati Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS), ki jo vodi Branimir Štrukelj, in sicer na način, "ki dejansko v ničemer ne prinaša odprave anomalij". Razen orientacijskih delovnih mest v skupini J, ki se dvigujejo za en plačni razred, namreč nobeno drugo orientacijsko mesto ne pridobiva ničesar, je še dodal Počivavšek.

Predvidene tudi druge stavkovne dejavnosti

Počivavškova namestnica Ana Jakopič je poudarila, da so njihove sindikalne zahteve namenjene temu, da dejansko ohranijo enoten plačni sistem in zaščitijo vse javne uslužbence. Kot je poudarila, jim je nemogoče očitati, da so nerazumni, ker pri nekaterih uslužbencih zahtevajo dvig plač za od tri do štiri plačne razrede, saj da je vlada pri nekaterih privolila v dvig za sedem plačnih razredov, prav tako je našla denar za direktorje javnih zavodov in razmišlja, kako zdravnike, ki v času specializacije napredujejo, še dodatno nagraditi.

Odločitve o datumu in načinu izvedbe stavke po besedah Počivavška še niso sprejeli, saj še čakajo na odločitve vseh sindikatov, ki jih zastopajo, a načini stavke so za nekatere sindikate omejeni, zato bodo zanje pripravili drugačne protestne dejavnosti, ki se jih bodo lahko udeležili.

Med zahtevami tudi odprava varčevanja

Stavkovne zahteve so torej, da se v okviru enotnega plačnega sistema takoj in hkrati odpravi preostale anomalije pri vrednotenju delovnih mest nad 26. plačnim razredom in anomalije, ki so nastale zaradi spremenjenega vrednotenja zdravniških delovnih mest, in sicer za od tri do štiri plačne razrede.

Najpozneje s 3. januarjem zahtevajo tudi začetek odpravljanja še preostalih varčevalnih ukrepov, vključno z osemodstotnim znižanjem vrednosti plačnih razredov po zakonu za uravnoteženje javnih financ iz leta 2012. Prav tako zahtevajo zagotovitev sredstev delodajalcem za povečane stroške dela.

L. L.