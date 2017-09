Stavka voznikov avtobusov Arriva Slovenija za zdaj ne povzroča težav

Vodstvo Arriva Slovenija trdi, da je stavka nezakonita

4. september 2017 ob 07:23,

zadnji poseg: 4. september 2017 ob 12:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vozniki avtobusov Arriva Slovenija so ob 8. uri začeli stavkati. Promet je okrnjen med drugim na Gorenjskem, Štajerskem in Primorskem, zagotavljajo pa prevoze učencev do šol, pacientov do bolnišnic in zdravstvenih domov ter zaposlenih na delo in z dela.

Stavkovni odbor voznikov avtobusov v skupini Arriva Slovenija je sporočil, da je zadovoljen z začetkom stavke. "Po informacijah s terena je odziv voznikov na stavko dober. To pomeni, da vodstvu z obvestili, tudi prek službenih telefonov, delavcev ni uspelo prestrašiti. Uspeva nam zagotavljati zakonski minimum," je povedal generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije KS 90 Damjan Volf.

Po njegovih besedah so Arrivini prevozi po jutranji konici ustavljeni v Škofji Loki, na Štajerskem, v Luciji in Kopru. Stavkovni odbor se je sicer zavezal, da bo prevoze izvajal med 4. in 8. uro, med 13. in 15. uro ter med 21. in 23. uro.

Z vodstvom Arrive se sicer še niso uskladili, katere prevoze naj bi izvajali, da bi zadostili zakonskim zahtevam, je povedal Volf in dodal, da jim je družba zjutraj kot zakonski minimum poslala seznam vseh načrtovanih linij. "S tem so pokazali svoj namen, to je izničiti osnovni pomen stavke," je povedal Volf.

Arriva je po njegovih besedah najela varnostno službo, prek katere je na nekaterih avtobusnih postajah od stavkajočih voznikov zahtevala, da odstranijo plakate, s katerimi so potnike in voznike obveščali, da se je stavka začela. "Po našem mnenju tega ne bi smeli narediti. O tem smo že tudi obvestili pristojno inšpekcijo," je povedal Volf.

Vodstvo Arrive pa se po njegovih besedah še ni odzvalo na pobudo stavkajočih za vrnitev za pogajalsko mizo.

V Arrivi so izjavo napovedali za popoldne. Podatkov o tem, kolikšen delež predvidenih prevozov je izpadel, za zdaj nimajo, so pa zbrali podatke, koliko voznikov je na kateri postaji stavkalo.

Stavka le peščica voznikov

Tako so ob 9.30 v Kopru stavkali trije vozniki, in sicer dva v mestnem prometu in eden na liniji Piran—Koper (skupno v Kopru dela 88 voznikov), v Ljubljani in Novem mestu pa nobeden (v Ljubljani je skupaj 43 voznikov, v Novem mestu 55).

Na Ptuju en voznik ni odpeljal linije, drugi takrat sicer niso imeli prevoza (skupno jih tam dela 72), v Slovenski Bistrici so stavkali trije vozniki (skupno jih je 27), za Maribor niso imeli podatka. V Alpetourju je stavkalo 17 voznikov (skupno jih je 190).

Natančnih podatkov o izpadu voženj tudi v sindikatu nimajo, delež je odvisen od tega, kakšne linije na določenem območju prevladujejo. Tako je npr. na območju Novega mesta večina prevozov do šol ter na delo in z dela (do Revoza), je še povedal Volf.

Manj potnikov na Gorenjskem

Na Gorenjskem so zjutraj v skladu z napovedmi prevozi potnikov potekali nemoteno, je bilo pa opaziti manj potnikov, saj so se nekateri zaradi negotovosti glede prevozov organizirali drugače. Tako je bilo tudi pri prevozih otrok v šolo, ki jih opravlja Alpetour, je bilo tako, denimo, mogoče opaziti manj otrok.

Brez gneče v Mariboru

Na glavni avtobusni postaji v Mariboru dopoldne ni bilo zaznati večje gneče. Boštjan Zagorac iz mestnega avtobusnega prevoznika Marprom, ki upravlja postajo, je povedal, da so zjutraj odpeljali vsi avtobusi po voznem redu, med 8. in 9. uro pa je manjkalo le pet od skupno okoli 40 linij medkrajevnega prometa, ki ga izvaja Arriva. Ker je na teh avtobusih ob tej uri po navadi malo potnikov, ni pričakovati večjih težav.

Nekateri potniki na postaji so se sicer pritožili, da nimajo informacij, kateri avtobusi bodo in kateri ne bodo vozili, zato težko načrtujejo svojo pot. Večina je rešitev poiskala v avtobusih drugih prevoznikov. "Stanje je vsaj za zdaj normalno. Težava je le, da nas organizatorji stavke niso obvestili, kako bodo stavkali, da bi tako lažje informirali potnike," je povedal Zagorac.

Arriva: Stavkovne zahteve so neuresničljive

Vozniki Arrive med drugim zahtevajo zvišanje urne postavke z manj kot pet na sedem evrov, ureditev delovnega časa, sklenitev kolektivne pogodbe, ki bo med drugim urejala področje napredovanja in nagrajevanja, ter preklic sankcij, ki so jih bili deležni člani sindikata zaradi svojega sindikalnega dela. Vodstvo družbe je presodilo, da so zahteve nerazumne in nerealne.

Vodstvo Arrive napoveduje sankcije

Pogajalci so se v preteklem tednu večkrat sestali, vendar dogovora niso dosegli. Sindikalna stran je vmes predstavila nov predlog, za katerega pa je vodstvo presodilo, da ni pomenil približevanja.

Vodstvo je na drugi strani predlagalo preložitev stavke in iskanje rešitve z mediacijo, vendar je stavkovni odbor to zavrnil, ker da na delodajalski strani ni pripravljenosti na rešitev. Vodstvo Arriva Slovenija, ki ima skupno okoli 970 zaposlenih, trdi, da bo stavka nezakonita, in napoveduje sankcije, v sindikatih pa so prepričani, da bo stavka zakonita.

G. C.