Stavka železničarjev na ranžirni postaji Ljubljana Zalog

Sindikat in vodstvo SŽ-ja nista dosegla dogovora

12. junij 2018 ob 08:42,

zadnji poseg: 12. junij 2018 ob 10:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Stavkovni odbor Sindikata železničarjev Slovenije se je po neuspelih pogajanjih z vodstvom Slovenskih železnic odločil, da med 10. in 14. uro izpelje napovedano stavko na ranžirni železniški postaji Ljubljana Zalog.



Stavkovni odbor Sindikata železničarjev Slovenije je na izredni seji sklenil, da izvede stavko na delovnih mestih premikač, vodja premika, vlakovodja in popisni vlakovodja na lokaciji železniške postaje Ljubljana Zalog. Sindikat železničarjev Slovenije in vodstvo Slovenskih železnic namreč v celodnevnih ponedeljkovih pogajanjih nista dosegla dogovora o stavkovnih zahtevah, zato se je sindikat odločil, da med 10. in 14. uro izvede prvo od stavk.

Izgorelost, nadure, nezmožnost izkoriščanja dopusta

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je stavkovni odbor: "soglasno ugotovil, da pogajalska skupina, na čelu z generalnim direktorjem Slovenskih železnic, Dušanom Mesom, še naprej zagovarja in generira drugorazrednost na SŽ-ju, neenakost in diskriminatornost specifičnih skupin zaposlenih na ekonomskem in socialnem področju." Dodali so še, da vodstvo ne zagotavlja minimalnega števila postajnega in vlakospremnega osebja, kar vodi do nadurnega dela prek zakonske omejitve, do nezmožnosti izkoriščanja letnega dopusta in povečevanje bolniške odsotnosti zaradi izgorelosti oziroma preutrujenosti.

Sindikat železničarjev, ki naj bi pod vodstvom Franca Zupanca štel več kot 2000 članov in bil s tem daleč največji med reprezentativnimi sindikati na železnicah, je konec maja napovedal serijo opozorilnih stavk v družbah SŽ-Tovorni promet, SŽ-Infrastruktura in SŽ-Potniški promet.

Te naj bi se nadaljevale 19. junija na tovorni železniški postaji Koper, 21. junija na lokaciji Maribor Tezno, 26. junija na železniški postaji Hodoš in 28. junija na železniški postaji Celje Čret. V družbi SŽ-Infrastruktura bodo prometniki predvidoma stavkali 14. junija med 17. in 21. uro. V SŽ-Potniški promet pa bodo sprevodniki in vodje vlaka stavkali 3. julija med 9. in 13. uro.

Sindikat je v pogajanjih od vodstva SŽ-ja med drugim zahteval enakopravno obravnavo zaposlenih, ne glede na sindikalno pripadnost, ter pozval tudi k zvišanju izhodiščne plače in spremembi plačnega sistema. Poslovodstvo so pozvali tudi, naj skupaj z drugimi reprezentativnimi sindikati zagotovi zvišanje izhodiščne plače za 10 odstotkov, izplača nagrade vsem zaposlenim ob dnevu železničarjev 2. junija v višini povprečne plače, izplačajo regres v lanski višini, zvišani za odstotek inflacije, in takoj izplačajo odškodnine za neizkoriščen del letnega dopusta za 2016.

