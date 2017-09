Stavkajoči v Arrivi pred novimi pogovori preložili zaostritev stavke

S približevalnim predlogom stavkajoči niso zadovoljni

11. september 2017 ob 08:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Stavkovni odbor v Arrivi Slovenija je preložil napovedano zaostritev stavke, saj jim je vodstvo družbe poslalo prvi približevalni predlog, ki pa je po oceni odbora "pod vsako mejo kritike."

Vodstvo družbe je stavkajočim ponudilo 1,5 odstotno zvišanje osnovne urne postavke, vendar zgolj za vse zaposlene v družbi Arriva Štajerska. Stavkovni odbor predlog ocenjuje kot nesprejemljiv, vendar so napovedano zaostritev stavke kljub temu preložili, saj se bodo pred tem ponovno sestali z vodstvom družbe.

V stavkovnem odboru so sicer napovedali, da bodo z današnjim dnem zaostrili stavko, če jim uprava do nedelje zvečer ne pošlje prvega približevalnega predloga. V tem primeru bi danes stavkajoči vozniki izvajali le še mednarodni linijski prevoz potnikov, ki je določen z mednarodnimi pogodbami, ter prevoze na delo in v šolo skladno z zakonskimi določili.

Stavkovni odbor sicer vztraja pri srečanju s predstavniki Deutsche Bahn, ki je večinski lastnik skupine Arriva. Kritični pa so tudi do prizadevanj vodstva Arrive, da spor rešijo v sodelovanju z ostalimi sindikati podpisniki podjetniških kolektivnih pogodb. Po oceni stavkovnega odbora udeležba ostalih sindikatov pri razreševanju stavkovnih zahtev ne prinaša "dodane vrednosti."

L. L.