Ste brez dela in želje po slabo plačanih delih? Vlada bi vam dala zraven še 20 odstotkov plače.

Novele zakonov o urejanju trga dela in o inšpekciji dela

8. junij 2017 ob 13:38

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vlada je potrdila predloge sprememb zakonov o urejanju trga dela in o inšpekciji dela, potem ko so se s predlogi v sredo strinjali tudi socialni partnerji.

Ministrica Anja Kopač Mrak je po vladni seji menila, da bodo našli tudi skupen jezik glede zakona o delovnih razmerjih, kjer je pereče vprašanje sporazumna prekinitev delovnega razmerja z nadomestilom.

Predlog novele zakona o inšpekciji dela po navedbah Kopač Mrakove rešuje predvsem dva pomembna problema, in sicer prekarnost in pristojnost inšpekcije v primeru neizplačila plač.

Prekarnost je vse bolj razširjena ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi, je dejala ministrica in spomnila, da imamo v zakonodaji jasno zapisano, da mora biti sklenjena pogodba o zaposlitvi, če obstajajo elementi delovnega razmerja. Ker se to velikokrat ne zgodi, je zdaj v zakonu jasno opredeljeno, da lahko inšpektor odredi delodajalcu, da mora delavcu v treh dneh glede na ugotovljeno stanje ponuditi pogodbo. "Predvidene so tudi sankcije, če tega ne stori," je dodala.

Druga določba se nanaša na pristojnost inšpekcije v primeru neizplačila plač. To je ena izmed kršitev, ki je od leta 2009 najpogostejša, je povedala ministrica in dodala, da namen zakona ni, da takšna podjetja zaprejo, ampak želijo preprečiti ponavljajočo se prakso pri nekaterih delodajalcih.

Vlada je potrdila tudi predlog novele zakona o urejanju trga dela, ki je po besedah ministrice glede na razmere na trgu dela morda še pomembnejši, saj se spopadamo s pomanjkanjem delovne sile, zato je ključno vprašanje, kako aktivirati brezposelne.

Aktivacija brezposelnih

Prvi element zakonskega predloga se nanaša na čimprejšnje aktiviranje ljudi. Že v odpovednem roku je zdaj dolžnost, da se delavec prijavi na zavod za zaposlovanje in se takoj začnejo dejavnosti za iskanje nove zaposlitve, je pojasnila Kopač Mrakova.

Drugi zelo pomemben element pa je, da bodo imele tiste osebe z nizko stopnjo izobrazbe, tudi tisti s srednješolsko izobrazbo, a ne iz deficitarnih poklicev, možnost, da maksimalno 12 mesecev v primeru zaposlitve prejemajo še 20 odstotkov denarnega nadomestila. "S tem spodbujamo ljudi, da se zaposlijo in naslavljamo vprašanje minimalne plače," je pojasnila.

Ministrica je še pojasnila, da je zdaj pomembno, da socialni partnerji najdejo še skupno rešitev v dialogu glede sporazumne prekinitve delovnega razmerja z nadomestilom. Prepričana je, da bodo pri zakonu o delovnih razmerjih našli rešitev, ki bo dobra tako za delodajalce kot delojemalce.

G. C.