Imena štirih kandidatov za ustavne sodnike na delovni mizi mandatno-volilne komisije

Nujna seja mandatno-volilne komisije

16. marec 2017 ob 18:31

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Mandatno-volilna komisija DZ-ja je po končani redni seji začela nujno sejo, na kateri obravnava predlog predsednika republike Boruta Pahorja za imenovanje štirih novih ustavnih sodnikov. Kar je pogoj za to, da bodo poslanci o kandidatih glasovali še na marčevski seji državnega zbora.

Odločitev za nujno sejo po koncu redne seje mandatno-volilne komisije so poslanci sprejeli po dveh posvetih, kjer so svojo odločitev uskladili s poslovnikom in tako po koncu redne seje začeli še nujno sejo o ustavnih sodnikih. Redna seja se je zavlekla zaradi proceduralnih predlogov ZL-ja, ki tako nasprotujejo domnevni politični trgovini med kandidati za fiskalni svet in ustavne sodnike.

Predsednik republike štiri kandidate za ustavne sodnike Mateja Accetta, Klemna Jakliča, Rajka Kneza in Marijana Pavčnika predlaga, ker konec marca poteče mandat trem ustavnim sodnikom, aprila pa še četrtemu. O imenih se je precej časa usklajeval s poslanskimi skupinami, uraden predlog pa je v DZ poslal v sredo.

V utemeljitvi je zapisal, da kandidati po njegovi oceni izpolnjujejo strokovna merila in vzbujajo zaupanje, po pogovorih s poslanskimi skupinami pa je po njegovem mnenju mogoče tudi utemeljeno sklepati, da imajo potrebno podporo.

V ZL-ju so na začetku nujne seje predlagali, naj se predlog izvolitve Jakliča za ustavnega sodnika umakne z dnevnega reda, a komisija predloga ni podprla.

L. L.