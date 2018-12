Štirje predsedniki: Leto 2019 priložnost za strukturne reforme

Vsakoletno srečanje štirih predsednikov

10. december 2018 ob 17:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor je po srečanju štirih predsednikov pojasnil, da so se s predsedniki DZ-ja, vlade in DS-ja strinjali, da je Slovenija še naprej varna država in da trend gospodarskega okrevanja omogoča zlasti v letu 2019 priložnosti za strukturne reforme.

Predsednik Borut Pahor je prepričan, da varnost zaradi pristopa k marakeški deklaraciji ni in ne bo ogrožena. V izjavi za medije po tradicionalnem srečanju štirih predsednikov je pojasnil, da so se v pogovoru strinjali, da je Slovenija majhna, a ima zelo pomemben geopolitičen položaj.

Slovenija po njegovih besedah spada med države, ki niso pomembne velesile, zato je za nas multilateralizem tako zelo pomemben. Tudi zaradi tega je Slovenija pristopila k svežnju usmeritev, kot bi po njegovih navedbah morali imenovati omenjeni dokument. Če namreč ne bo skupnega dogovora, bodo tiste države, ki so manj močne, "prve žrtve tudi takih varnostnih komplikacij, ne samo humanitarnih", je posvaril Pahor.

Na srečanju so Pahor in predsedniki DZ-ja, vlade in DS-ja, Dejan Židan, Marjan Šarec in Alojz Kovšca poleg vprašanj varnosti in zunanje politike spregovorili še o potrebnih strukturnih spremembah v državi, o spremembah volilne zakonodaje, ustanovitvi pokrajin, oblikovanju nacionalnega soglasja o podnebni prihodnosti in izbiri novega varuha človekovih pravic, za katero je potrebna dvotretjinska podpora za izvolitev v DZ.

Vsakoletna srečanja štirih predsednikov je Pahor uvedel leta 2014. Njihov namen je izmenjava stališč o tistih zadevah države, ki za uspešno reševanje zahtevajo široko politično sodelovanje in podporo.

G. C.