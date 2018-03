Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dobovšek je poudaril, da bodo ustvarjali enake pogoje za malo in srednje gospodarstvo ter si prizadevali za dodano vrednost tako, da bodo ljudje spodbudno plačevali davke. Foto: BoBo/Borut Živulović VIDEO Program Dobre države Dodaj v

Stranka Dobra država potrdila volilni program

Stranka želi, da se Slovenija uvrsti v prvo evropsko ligo

23. marec 2018 ob 19:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na programski konferenci stranke Dobra država, ki jo vodi Bojan Dobovšek, so potrdili program za državnozborske volitve, njegova osnova je po besedah predsednika odprava korupcije na najvišji ravni.

V stranki Dobra država poudarjajo, da je na prvem mestu odprava korupcije. Dobovšek je v svojem nagovoru poudaril, da gre za odpravo korupcije na najvišji ravni, saj "tista majhna korupcija omogoča ljudem, da preživijo". Po konferenci je pojasnil, da institucije v državi znajo pobrati davke in odkrivati nepravilnosti na najnižji ravni, vendar odpovedo, ko gre za korupcijo na najvišji ravni.

Program Dobre države stoji na štirih stebrih, poleg boja proti korupciji poudarjajo zdrave finance. S tem v povezavi napovedujejo uvedbo prepovedi opravljanja javne funkcije za tiste, ki so oškodovali družbeno premoženje, s čimer ciljajo predvsem na odgovorne za bančno luknjo. Tretji in četrti steber predstavljata zdravo okolje in zdravo življenje človeka, po Dobovškovih besedah se zavzemajo za to, da bo Slovenija varna država, temelječa na četrti industrijski revoluciji.

Med drugimi programskimi točkami je še uvedba enotne stopnje DDV-ja, saj menijo, da bo to pocenilo in poenostavilo postopke pobiranja davka. Na področju infrastrukture napovedujejo vzpostavitev obalne straže in uvedbo avtocestne policije, na področju pravosodja pa uvedbo karierne odgovornosti tožilcev za izid kazenskega postopka. Obljubljajo še zmanjšanje števila ministrstev na manj kot deset.

V strankarski ekipi so poleg Dobovška med drugim še nekdanji veleposlanik Vojko Volk, sociolog Zoran Kus, prvi mož Hranilnice Lon Jaka Vadnjal in Mirko Miklavčič, ki je vodil Združenje članov Vzajemne.

La. Da.