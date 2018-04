Stranka Gibanje Skupaj Naprej želi postati del vladne koalicije

Gibanje Skupaj Naprej bo na volitvah nastopilo samostojno

23. april 2018 ob 16:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Stranka Gibanje Skupaj Naprej, vodi jo ortoped Danijel Bešič Loredan, želi na volitvah doseči sedemodstotno podporo volivcev. Računajo pa predvsem na glasove neopredeljenih volivcev.

"Uspelo nam je zbrati kompetentno skupino ljudi, prilagodili smo se zakonodaji, imamo vsebino, imamo kandidate," je poudaril Danijel Bešič Loredan. Gibanje je po njegovih besedah nastalo kot odziv na tisto, kar imamo danes v Sloveniji, zelo nizko politično kulturo in demokracijo, ki je zašla v slepo ulico.

Po besedah predsednika stranke Gibanje Skupaj Naprej, bodo v volilni kampanji "jahali" na treh točkah: zdravstvu, javnem sektorju in podjetništvu. Kot je dodal, je zdravstvo tista točka, ki najbolj bode v oči, med njihovimi zahtevami pa so sprejem interventnega zakona za skrajšanje čakalnih vrst, ukinitev svetov zdravstvenih zavodov ter enovit zakon o zdravstvenem sistemu.

Želje po vstopu v vlado

Spremembe v zdravstvu se bodo po besedah Bešič Loredana začele dogajati znotraj prihodnje koalicije, zato si v stranki po volitvah želijo postati koalicijski partner.

Na področju javnega sektorja pa želijo doseči redefinicijo javnega sektorja, enakovredno obravnavo vseh treh vej oblasti in temeljito prenovo delovnopravne zakonodaje, je pojasnila predsednica sveta stranke Edita Dobaj. V program s področja podjetništva pa so po besedah predsednika programskega sveta Uroša Žajdele med drugim vključili skrb za mikropodjetja in mala podjetja.

Gibanje Skupaj Naprej bo na volitvah nastopilo samostojno, pri čemer mora za vstop v volilno tekmo zbrati 800 podpisov volivcev oz. po sto v vsaki volilni enoti. Z od 50 do 60 kandidati bodo nastopili v vseh 88 volilnih okrajih, podpise podpore volivcev pa še zbirajo.

Med kandidati, ki bodo nastopili na njihovi listi, je Bešič Loredan med drugim navedel ekonomistko Marjeto Kuhar in upokojenega nevrokirurga Marjana Koršiča.

G. C.