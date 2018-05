Stranka GibanjeSkupajNaprej bi svoj boj za boljše zdravstvu nadaljevala v vladi

Na volitve samostojno

3. maj 2018 ob 22:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Stranka GibanjeSkupajNaprej na volitvah stavi na neopredeljene volivce, nato pa želijo postati del vladne koalicije. V kampanji se bodo osredotočili na tri točke: zdravstvo, javni sektor in podjetništvo.

Svoj program so predstavili kot odgovor skupine angažiranih posameznikov, ki zahtevajo boljšo prihodnost. "Je odziv združenih

neobremenjenih posameznikov, številnih družbenih in strokovnih profilov, ki so se prvenstveno združili, da bi uredili zdravstveni sistem, z delom v parlamentu pa želijo prevzeti odgovornost in ponuditi rešitve za vsa področja družbe."

Program stranke GibanjeSkupajNaprej



Nujne spremembe v zdravstvu

Najbolj pereče težave torej vidijo v zdravstvu, med njihovimi zahtevami pa so sprejem interventnega zakona za skrajšanje čakalnih vrst, ukinitev svetov zdravstvenih zavodov ter enovit zakon o zdravstvenem sistemu. Ustanovili bi neodvisno inštitucijo za izvajanje kakovosti in varnosti v zdravstvu, vzpostavili sistem za hitro ukrepanje ob napakah, ter vzpostavili centraliziran in transparenten sistem javnega naročanja. Da bi to dosegli, si v stranki po volitvah želijo postati koalicijski partner.

Na področju javnega sektorja pa želijo doseči redefinicijo javnega sektorja - povezali bi vsebinsko sorodne sklope javnega sektorja in

poenostavili delo, nadgradili bi obstoječi plačni sistem z obvladljivejšim in preglednejšim, ki bo omogočal obvladovanje javnih financ ter transparentno nagrajevanje zaposlenih. Zahtevajo enakovredno obravnavo vseh treh vej oblasti ter temeljito prenovo delovnopravne zakonodaje, med drugim tudi ustanovitev vladne kadrovske agencije.

Vse to pa je po njihovem prepričanju mogoče le ob gospodarskem razvoju države. Zato bi podprli podjetništvo kot temelj

socialno varne Slovenije, z davčno reformo prispevali k višjim neto plačam, spodbujali kreativne in inovativne posameznike in več vlagali tudi v znanstvene raziskave.

Kdo bodo kandidati?

GibanjeSkupajNaprej bo na volitvah nastopilo samostojno, na listi pa bosta med drugim tudi ekonomistka Marjeta Kuhar in upokojeni nevrokirurg Marjan Koršič.

Zgodovina

Predsednik stranke GibanjeSkupajNaprej Danijel Bešič Loredan je zdravnik, specialist ortopedske kirurgije, ki si že leta prizadeva za spremembo delovanja slovenskega zdravstvenega sistema. Leta 2013 je s skupino neodvisnih zdravnikov, povezanih v Iniciativo zdravnikov, pripravil nekaj konkretnih predlogov, med drugim za boljše vodenje zdravstvenih zavodov in bolj transparentno porabo sredstev. Leta 2014 se ga je po odstopu ministrice za zdravje omenjalo kot kandidata za novega ministra v vladi Alenke Bratušek, a do dogovora ni prišlo.

V začetku tega leta je, takrat še društvo, GibanjeSkupajNaprej aktivno zbiralo podpise pod peticijo za odstop ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc ter organiziralo protestni shod pod geslom Vrnimo zdravstvo ljudem, saj so prepričani, da je "trenutni položaj bolnika najslabši v samostojni Sloveniji", ministrstvo za zdravje pa z ukrepi in predlogi težav ne rešuje.

Gibanje se je nato marca preoblikovalo v stranko in se odločilo za nastop na volitvah. Za predsednika stranke so na ustanovni konvenciji izvolili Danijela Bešiča Loredana. "Želimo prevzeti odgovornost in začeti prepotrebne spremembe v zdravstvenem sistemu, želimo spremeniti dojemanje politike in želimo politiko umakniti iz nekaterih družbenih podsistemov ter upravljanje le-teh prepustiti stroki in znanju," so zapisali ob ustanovitvi.

A. S.