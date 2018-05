Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! BoBo/V stranki Za zdravo družbo so na kandidatno listo uvrstili 51 kandidatov, ki kandidirajo v vseh volilnih enotah. Dodaj v

Stranka Za zdravo družbo nagovarja volivce, ki živijo zdravo

51 kandidatov v vseh volilnih enotah

9. maj 2018 ob 22:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Stranka Za zdravo družbo je v ljubljanskem Mostecu predstavila program in kandidate za državnozborske volitve. Kot je poudaril sopredsednik stranke Gregor Kos, ne zajedajo v volilno bazo drugih političnih strank, saj nagovarjajo tistih 60 odstotkov volilnih upravičencev, ki na volitve ne gredo. Posebej nagovarjajo tiste, ki živijo zdravo.

"Nagovarjamo tiste volivce, ki živijo zdravo, pridelujejo zdravo hrano, se ukvarjajo z zdravimi dejavnostmi ali pa so zdravilci oz. tisti, ki zdravje izvajajo," je v izjavi medijem povedal Kos. Verjamejo, da se bodo uvrstili v parlament.

Program stranke ima po besedah njenega sopredsednika pet ključnih področij: zadeve, ki so povezane z zdravjem, ukrepi na področju kmetijstva (zavzemajo se proti škodljivim pesticidom), izobraževanje, okolje in e-participacija, kjer so "izraziti zagovorniki e-volitev". Na tem področju se zavzemajo za to, da "se v Sloveniji vzpostavita interdisciplinarna izobraževalna institucija za veriženje blokov in izrazita podpora kriptogospodarstvu". Verjamejo namreč, da bi s tem lahko zadržali mlade v Sloveniji.

Zavzemajo se, da bi bile iz javnih sredstev za zdravstvo, po vzoru Nemčije in Švice, krite tudi storitve integrativne in komplementarne medicine, homeopatije, joge in ajurvede. "Za te storitve je dokazano, da izboljšujejo zdravje državljank in državljanov," je dejal sopredsednik stranke.

V stranki Za zdravo družbo so na kandidatno listo uvrstili 51 kandidatov, ki kandidirajo v vseh volilnih enotah. "Več kot dve leti se že trudimo za to. Največje veselje nam je bilo, da so se ljudje, ko so prebrali naša programska izhodišča, z veseljem pridružili in so sami od sebe rekli, da želijo kandidirati na naši kandidatni listi," je dodal Kos.

Danes se je v Mostecu predstavila tudi večina kandidatov stranke za DZ. Med njimi so sopredsednica stranke Valentina Flander, nekoč predstavnica za stike z javnostmi nekdanjega predsednika države Janeza Drnovška, Jožef Jarh, predsednik Stranke enakopravnih dežel, ki je v preteklosti kandidiral za ljubljanskega župana, Ester Perozzi, ki vodi ljubljansko gostilno Güjžina, inštruktorja joge Boštjan Vihtelič in Robert Šest, ki je tudi generalni sekretar stranke, ter nekdanja mis Slovenije Alenka Vindiš, ki je danes zagovornica svobode odločanja o cepljenju.

B. R.