Stranke skupaj kritične do ukinjanja slovenščine na Koroškem

Pozivi vladi k ukrepanju

15. februar 2017 ob 13:15,

zadnji poseg: 15. februar 2017 ob 14:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

V več strankah so kritični do namena avstrijske Koroške, da slovenščino odpravi kot deželni jezik. Od pristojnih institucij zato pričakujejo ukrepe, s katerimi bi zaščitili slovensko manjšino v Avstriji.



V SD-ju so potezo koroške deželne vlade, da se kot uradni jezik Koroške v novi deželni ustavi navede zgolj nemščina, označili kot "velik odstop avstrijske deželne politike od dosedanjih sklenjenih dogovorov in praks", predlog pa je po njihovem mnenju tudi v nasprotju z Avstrijsko državno pogodbo (ADP), ki "v svojem 7. členu jasno daje ustavno pravico slovenski narodnostni manjšini na avstrijskem Koroškem do uporabe svojega jezika".

Ob tem so dodali, da od celotne slovenske politike in vseh državnih institucij v Sloveniji pričakujejo, da bodo skupaj naredili vse, da takšen predlog deželne ustave ne bo sprejet.

"Če pa bi prišlo do sprejetja predloga deželne ustave s takšno vsebino, bomo slovenski Socialni demokrati na tako grobo kršitev pravic slovenske narodnostne manjšine v Avstriji opozorili tako svoje partnerje v Evropski uniji kot tudi vsa pristojna telesa Sveta Evrope, saj menimo, da gre za zelo nevaren vzorec, ki v Evropski uniji ne sme imeti posluha," so sklenili.

Hainz bi notificiral ADP

Poslanec DeSUS-a Primož Hainz pa predsedniku DZ-ja Milanu Brglezu predlaga, naj na naslednji seji kolegija predsednika DZ-ja "preučijo način in začnejo postopek za notifikacijo Avstrijske državne pogodbe". S tem bi po njegovih besedah med drugim uresničili 5. člen ADP-ja, ki določa mejo med Avstrijo in Slovenijo. "Postali bi zakoniti zaščitnik slovenske manjšine v Avstriji, kar določa 7. člen pogodbe. Prav tako bi popravili napako Demosove vlade, ki ni opravila te naloge," je zapisal.

Odzvali so se tudi v NSi-ju. Predsednica in podpredsednik stranke, Ljudmila Novak in Jožef Horvat, sta izrazila zaskrbljenost in opozorila na diskriminacijo slovenske manjšine. "Kaže, da se vračamo v grozljive Haiderjeve čase," je dejal Horvat in dodal, da so zahtevali sklic nujne seje odbora za zunanjo politiko in komisije za zamejce. Tudi Novakova je opozorila, da si mora vlada močno prizadevati in stopiti v stik z avstrijsko zvezno vlado in od nje zahtevati zaščito slovenske narodnostne skupnosti na Koroškem.

Evropska poslanka iz vrst SDS-a Patricija Šulin je osnutek nove koroške deželne ustave prav tako označila kot absolutno nesprejemljiv in v izrazitem nasprotju s sedmim členom ADP-ja. "Podpiram prizadevanja Narodnega sveta koroških Slovencev, ki zahteva ali umik nemščine iz formulacije ali pa dodatek slovenščine kot drugega deželnega jezika v mešanih občinah," je zapisala v sporočilu za javnost. Obenem je slovensko vlado pozvala, naj naredi vse, kar lahko, za umik spornega osnutka deželne ustave.

A. Č.