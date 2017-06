Stranki IDS in Trs se združujeta v Levico

Za vodjo stranke kandidira Luka Mesec

24. junij 2017 ob 08:23,

zadnji poseg: 24. junij 2017 ob 12:03

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Stranki IDS in Trs, ki delujeta v poslanski skupini Združena levica, se na kongresu združujeta v stranko Levica, enako pa se bo preimenovala tudi poslanska skupina.

Z ustanovitvijo nove stranke bo dokončno razpadla takšna Združena levica, kot je nastopila na parlamentarnih volitvah in v DZ-ju dobila šest poslanskih sedežev. Takrat sta z IDS in Trsom nastopili tudi DSD, ki se je preimenovala v ZL-DSD, in 4. skupina. Slednji sta bili kritični do poslanske skupine, v kateri nimata svojih članov, pri pogovorih o združevanju v eno stranko pa skupnega jezika niso našli.

Delegati kongresa bodo danes potrdili program in statut nove stranke ter izvolili vodstvo. Za predsednika oz. koordinatorja kandidira zdajšnji koordinator IDS-ja Luka Mesec, sicer tudi vodja poslanske skupine ZL. Zaenkrat ni znano ali bo novo stranko vodil koordinator ali predsednik, saj bodo o tem na glasovanju odločili delegati. Hkrati bodo na kongresu poskrbeli tudi za nasledstveni sporazum in izvolili organe stranke.

Izstop nezadovoljnih članov

Zaradi združevanja je izstopilo 94 članov in članic IDS-a. Izstopi so pričakovani, je ob začetku kongresa povedal Mesec, ki z današnjim kongresom pričakuje konec težav in notranjih frakcijskih bojev.

V Trs-u je združitev izglasovalo 90 odstotkov članstva, v IDS-u pa 80 odstotkov. "Nekaj nezadovoljstva smo pričakovali, saj ni skrivnost, da so v obeh strankah v zadnjem letu potekali frakcijski boji", je dejal.

Težav pri združevanju Mesec ne pričakuje, saj so znotraj strank razčistili nejasnosti, usklajena sta statut in program ter združitveni sporazum nove stranke.

Violeta Tomič: Slovenija ima levico

Predsednica Trsa Violeta Tomič, ki bo najverjetneje tudi namestnica vodje nove stranke, pričakuje, da se bodo dogovarjali še naprej. "Če delamo nov družbeni red, je stvar več mnenj, ki jih je treba uskladiti. Ni tako preprosto, a mi smo izjemno zadovoljni z rezultatom," je dejala in ocenila, da je nastal vrhunski program, program socializma za 21. stoletje, ki bo čuval tudi naš planet in vsakega prebivalca. "Danes je velik dan, ki ga bomo zapisali z zlatimi črkami," je prepričana.

Kot glavno sporočilo pa Tomičeva izpostavlja, da ima Slovenija odslej levico. "Združeno, složno, veliko, ki bo skrbela za vse brezpravne, vse stigmatizirane, za delavske pravice, sodelovala s civilno družbo in bo vedno na razpolago ljudem. Tako kot je bila poslanska skupina v DZ doslej," je povedala.

T. K. B.