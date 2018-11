Strmčnik v Ankaranu z dvema protikandidatoma za župana

Najmlajša slovenska občina

13. november 2018 ob 17:34

Ankaran - MMC RTV SLO

V Ankaranu v tokratni kampanji poteka troboj za županski stolček. V sicer mirni kampanji so se pojavili tudi očitki o plagiatorstvu volilnega programa.

Za prvega moža najmlajše slovenske občine poleg zdajšnjega župana Gregorja Strmčnika (Radi imamo Ankaran) kandidirata še Zoran Pavić (Slovenija za vedno) in Ivan Klun (Združeni za Ankaran).

Občino Ankaran je svoje organe prvič dobila na lokalnih volitvah leta 2014. Takrat so občani za župana izbrali Strmčnika, ki se letos poteguje za nov mandat.

Strmčnik: Z ničle smo postavili temelje

Strmčnika, ki je kandidaturo vložil s podpisi volivcev, tako kot pred štirimi leti podpira lista Radi imamo Ankaran, ki bo skušala obdržati večino v občinskem svetu. Kot je 52-letni Strmčnik dejal za STA, so "s popolne ničle in brez kakršne koli pomoči dotedanje matične občine" vzpostavili razmere za delo občine in zagotovili trdne temelje za razvoj občine, ki je prijazna do občanov in okolja.

Med dosežki je izpostavil, da je Ankaran kot ena redkih občin in prva na območju uvedla participatorni proračun. Med konkretnimi izvedenimi projekti je naštel ustanovitev nove osnovne šole in vrtca, vzpostavitev splošne in zobozdravstvene ambulante, odprtje knjižnice ter več infrastrukturnih izboljšav, od prometne ureditve do urejenih parkirišč in javne razsvetljave. Ob tem so tudi zavarovali priobalni pas in ustanovili Krajinski park Debeli rtič.

Pavić ima "razvojno naravnan program"

Svojega kandidata bo spet imela tudi Slovenija za vedno (SZV). Pred štirimi leti je zanje kandidiral Gašpar Gašpar Mišič, tokrat pa se v županski boj spušča Zoran Pavić, ki je tudi nosilec liste za občinski svet. Med kandidati SZV-ja za občinske svetnike izstopa odvetnik Franci Matoz.

56-letni Pavić je po izobrazbi pravnik, zaposlen je na Slovenskih železnicah. Zadnja štiri leta je bil občinski svetnik SZV-ja. Obljublja razvojno naravnan program. Med njegovimi poudarki je vzpostavitev Ankarana kot atraktivnega turističnega cilja. V program je zapisal tudi skrb za mladino in starejše, napoveduje še, da bo v procese odločanja vključil občane. Za Pavića je bistvenega pomena tudi razvoj Luke Koper, pri čemer bo podpiral dogovorjene in okolju prijazne programe razvoja.

Klun: Nova podoba, nova identiteta

Najmlajši kandidat je 28-letni Ivan Klun, sicer zaposlen v avtomobilskem centru v Izoli, ki je za svojo kandidaturo s civilno iniciativo Združeni za Ankaran (ZA) zbral podpise volivcev, je pa tudi nosilec omenjene liste za občinski svet. Kot je pojasnil za STA, v ZA-ju pogrešajo projekte, ki bodo prinesli občini razvoj, varnost in višjo kakovost življenja. Napoveduje, da bodo v novem mandatu načrtovali "novo podobo in identiteto Ankarana kot sodobnega in živahnega obmorskega naselja".

Klun zagovarja odpiranje kakovostnih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Območje Luke je treba ohraniti, vendar z nadzorovanim razvojem. Prav tako se zavzema za trajnostni turizem in razvoj ekološke kmetijske krajine, ureditev razbremenilnega kanala Rižane ter postavitev multimedijskega kulturnega središča na območju Lazareta.

Vsi trije kandidati imajo med prioritetami tudi številne stične točke, kot so ureditev območja ankaranskega pokopališča, nadgraditev prometne in komunalne infrastrukture, športno infrastrukturo ter kolesarske in pešpoti.

Sicer mirno kampanjo je razburil očitek Strmčnikovega gibanja Radi imamo Ankaran o plagiatorstvu na račun Klunovega gibanja Združeni za Ankaran, ker naj bi dobesedno uporabili del programa županovega gibanja izpred štirih let. V ZA-ju so priznali, da so kot iztočnico za izdelavo svojega programa proučili tudi omenjeni program in ga uporabili kot delovno gradivo. Pri tem se jim je prikradla napaka in so v objavo pomotoma poslali delovno verzijo, so zatrdili.